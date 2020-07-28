При пожарах в высотках потерпевшего скинут с парашютом

Российские министерства начали закупки парашютной системы «Шанс», которую выпускает холдинг «Технодинамика», входящий в Ростех.

По информации пресс-службы холдинга, проводятся работа и по продвижению парашюта на международный рынок.

«Однозначно, эта продукция будет востребована и за рубежом, потому что в критических ситуациях, когда в высотных зданиях происходят пожары, пока ничего лучше не придумано», — считает генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.

Разработчиком «Шанса» является московский НИИ парашютостроения. Приспособление позволяет десантироваться с высоты от 33 метров, то есть стандартного девятиэтажного дома. Как поясняют специалисты, в разработке использована современная ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. Конструкция «Шанса» состоит из трёх куполов, которые удерживают заданную скорость приземления и не складываются при контакте со зданием.

Также предусмотрена автоматическая система стабилизации тела, благодаря которой парашютом сможет воспользоваться даже человек, не имеющий навыков десантирования.