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ЦАМТО

Индия намерена приобрести дополнительно шесть самолетов БПА P-8I "Посейдон"

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 27 июля. Индия официально инициировала процесс приобретения шести дополнительных самолетов БПА P-8I "Посейдон" компании Boeing.

Как заявлено, они будут применяться для сбора информации, наблюдения и разведки на море, а также борьбы с подводными лодками противника.

Как сообщает Economic Times, ВМС Индии уже применяют для выполнения данных функций восемь самолетов P-8I "Посейдон", приобретенных в 2009 году. Кроме того, на фоне обострения отношений с Китаем в настоящее время разрабатывается план ускоренной закупки 6 вооруженных БЛА MQ-9 "Рипер" / "Предейтор-B".

Как сообщал ЦАМТО, базовый контракт стоимостью около 2,1 млрд. долл., предусматривающий поставку восьми самолетов P-8I "Нептун" (индийское обозначение американского P-8A "Посейдон") и вспомогательного оборудования, правительство Индии подписало в январе 2009 года. К настоящему времени все 8 самолетов первой партии поставлены и базируются на авиабазе "Раджали" (Араконам, шт.Тамил-Наду).

В июле 2016 года был подписан второй контракт стоимостью 1,1 млрд. долл., предусматривающий поставку четырех дополнительных многоцелевых морских самолетов P-8I "Нептун". Они будут поставлены, начиная с декабря 2020 года.

По данным источников Economic Times, недавно в США было направлено письмо с запросом о поставке в рамках программы "Иностранные военные продажи" еще 6 дополнительных P-8I общей стоимостью около 1,8 млрд. долл. В случае одобрения сделки Конгрессом стороны подпишут "письмо с предложением и принятием предложения". Как ожидается, контракт должен быть подписан к началу следующего года.

Подписание Индией и США в сентябре 2018 года "Соглашения о совместимости средств связи и безопасности" (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA) позволит оборудовать новые самолеты улучшенными системами, включая более современные и безопасные защищенные средства связи и передачи данных.

Кроме того, на фоне конфронтации с Пекином одновременно ВС Индии изучают возможность срочной закупки 6 БЛА MQ-9 "Рипер" /"Предейтор-B" или вооруженных "Си Гардиан". В прошлом году МО Индии сообщило о планах приобретения 30 БЛА "Предейтор-B" (по 10 ед. для СВ, ВМС и ВВС) с различной полезной нагрузкой для поражения целей. Тем не менее, из-за высокой стоимости сделки, превышающей 3,5-4 млрд. долл., контракт пока не подписан. В настоящее время обсуждается план покупки 6 БЛА – по два для каждого вида ВС Индии.

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