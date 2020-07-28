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Военное обозрение

Довоенная M1939 всё еще в строю: советская зенитка на службе в Индонезии

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Источник изображения: https://marinir.tnial.mil.id

На северо-восточном побережье острова Суматра индонезийская морская пехота провела учения, направленные на повышение боевых навыков личного состава.

В целом рутинный ход маневров был «украшен» одним из «реликтов» довоенной эпохи – 37-мм автоматической зенитной пушкой М1939 (61-К). Данное изделие активно применялось Красной армией на протяжении всей Второй мировой. В вермахте, пользовавшемся трофейным оружием, оно получило индекс 3,7 cm Flak 39(r).

Было разработано несколько типов оружия, которые устанавливались на корабли и самоходную наземную технику, в частности на ЗСУ-57. Выпуск 61-К в стандартном варианте был прекращен в 1945 году. В России сейчас её встретить можно на выставочных экспозициях или в качестве памятников.

М1939 продолжает пребывать в строю ряда вооруженных сил мира. Одним из «пристанищем» советской зенитки как раз является Индонезия.

Многие части из Корпуса морской пехоты используют пушку M1939 калибра 37 мм […] В одном из упражнений солдаты Йонмарханлана I [один из батальонов] использовали 37-мм пушку, чтобы парализовать атаки противника с воздуха

- пишет издание Defense Studies.

Соответствующие материалы были выложены индонезийским КМП.

Источник изображения: https://marinir.tnial.mil.id

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