В Британии оценили мощь российского флота

В День ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своего флота, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что 26 июля во многих российских городах и на базе РФ в сирийском Тартусе прошли парады, посвященные военно-морским силам. Президент РФ Владимир Путин принял участие в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге. В Кронштадте в параде были задействованы 200 кораблей и 4 тыс. военнослужащих.

Авторы статьи указали, что за последние годы Москва приняла немало усилий, чтобы модернизировать и обновить свой флот. Теперь же Путин анонсировал вхождение в состав ВМФ еще 40 новых кораблей, а также усиление флота гиперзвуковым оружием.

Многие читатели издания восхитились кадрами российских кораблей.

«Это довольно впечатляющая демонстрация!» ― написал пользователь под ником Obvi.

«Королевский флот не способен противостоять российскому флоту. В том числе из-за значительного сокращения бюджета, рабочей силы и оборудования», ― отметил illated_one.

«Приятно видеть страну, которая еще сохраняет величие, помню и мы когда-то такими были», ― написал другой пользователь.

«Приятно видеть, что нация, которая сделала больше всего, чтобы победить фашизм, остается на вершине игры», ― добавил AL.