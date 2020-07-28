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Известия.ru

В Британии оценили мощь российского флота

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В День ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своего флота, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что 26 июля во многих российских городах и на базе РФ в сирийском Тартусе прошли парады, посвященные военно-морским силам. Президент РФ Владимир Путин принял участие в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге. В Кронштадте в параде были задействованы 200 кораблей и 4 тыс. военнослужащих.

Авторы статьи указали, что за последние годы Москва приняла немало усилий, чтобы модернизировать и обновить свой флот. Теперь же Путин анонсировал вхождение в состав ВМФ еще 40 новых кораблей, а также усиление флота гиперзвуковым оружием.

Многие читатели издания восхитились кадрами российских кораблей.

«Это довольно впечатляющая демонстрация!» ― написал пользователь под ником Obvi.

«Королевский флот не способен противостоять российскому флоту. В том числе из-за значительного сокращения бюджета, рабочей силы и оборудования», ― отметил illated_one.

«Приятно видеть страну, которая еще сохраняет величие, помню и мы когда-то такими были», ― написал другой пользователь.

«Приятно видеть, что нация, которая сделала больше всего, чтобы победить фашизм, остается на вершине игры», ― добавил AL.

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Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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