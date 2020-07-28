На Украине сообщили о работах по созданию нового танка для ВСУ

На Украине рассказывают о планах и программах по созданию перспективных вооружений. Начальник ЦНИИ вооружений и военной техники ВСУ генерал-майор Игорь Чепков сообщает о сопровождении Центральным научно-исследовательским институтом 250 опытно-конструкторских работ, которые предусматривают не только модернизацию имеющихся образцов военной техники, но и создание новых.

Приводится заявление о том, что на Украине работают над созданием новых БМП, оперативно-тактического ракетного комплекса и танка. В работы, как сообщает Чепков, вовлечены представители оборонных институтов академии наук Украины.

Подробностей о разработке нового танка для вооружённых сил Украины генерал не привёл. При этом ранее в СМИ Украины появлялась информация о том, что новый танк может быть создан «с учётом специфики НАТО». На самой Украине заявили, что танк может получить 120-мм пушку – «как у американского «Абрамса». Официально такая информация на данный момент не подтверждалась.

В ЦНИИ вооружений и военной техники ВСУ заявили и о проведении работ по противотанковому ракетному комплексу «Кларнет».

В интервью украинским СМИ Игорь Чепков сообщил, что возглавляемый им ЦНИИ работает и над «переоборудование среднего морозильного траулера в разведывательный корабль» для нужд ВМС Украины.

Ранее на Украине уже неоднократно сообщали о работах по созданию нового танка. В частности, речь заходила о набросках танка "Тирекс". Но к настоящему моменту наброски "Тирекса" так и остались набросками на бумаге.