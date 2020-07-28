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Военное обозрение

Рассказано о проекте робота «Теледроид», который придёт на смену «Фёдору»

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Источник изображения: topwar.ru

В средствах массовой информации появились данные о том, каковы дальнейшие планы по эксплуатации робота, получившего ранее имя «Фёдор». Напомним, что в прошлом году «Фёдор» отправлялся в космос – на борт МКС.

В интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» (Магнитогорск) Евгений Дудоров сообщил, что робота «Фёдора» будут использовать в качестве тестового образца для отработки технологий, которые будут применяться для российского космического робота-андроида нового поколения.

В частности, в разговоре прозвучало название реализуемого НПО проекта – «Теледроид». По словам Евгения Дудорова, «Теледроид» является проектом создания российского робототехнического комплекса антропоморфного типа. Этот комплекс запланировано использовать для осуществления определённых работ на поверхности Международной космической станции.

При этом сообщается, что робота «Фёдора» для деятельности по тестированию технологий готовятся перевести в главный научно-исследовательский институт корпорации «Роскосмос».

Ранее сообщалось, что начало сборки «Теледроида» может состояться уже в текущем году.

Для справки: FEDOR - опытный робототехнический экземпляр с позывным Skybot F-850. Считается первым роботом-космонавтом в мировой истории. В 2016 Дмитрий Рогозин представил прототип робота в рамках проекта «Спасатель». По словам Рогозина, "дано поручение создать робота для покорения космоса".

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Страны
Россия
Продукция
Фёдор
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Рогозин Дмитрий
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Робот
РТК
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