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Известия.ru

Стала известна дальнейшая судьба робота «Федора»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российского робота «Федора», который побывал в космосе, используют для тестирования технологий, которые после задействуют в новом космическом роботе. Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По его словам, робота используют в качестве одного из технологических макетов при работе над проектом «Теледроид», который направлен на создание робототехнического комплекса антропоморфного типа. Его задачей будет работа на поверхности МКС и выполнение ряда технических операций.

«То есть на «Федоре» будут отрабатываться технологии для нового робота», — приводит его слова в понедельник, 27 июля, «РИА Новости».

«Федор» отправился на международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС-14» в августе прошлого года. На борту МКС его испытали в автономном режиме под управлением космонавтов. В сентябре робот вернулся на Землю. Сейчас он находится в ракетно-космической корпорации «Энергия».

В апреле полет «Федора» на МКС был признан самым резонансным событием в России в области робототехники.


«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель. Робот первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат. В 2018 году был создан выставочный образец «Федора» для ВДНХ.

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