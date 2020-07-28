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Известия.ru

«Искандеры» не дают добро: новые ракетные комплексы защитят побережье России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Уникальные системы научат предотвращать высадку противника с моря и поддерживать огнем корабли

Новейший ракетный комплекс «Искандер» начинают использовать для задач береговой обороны. С нынешнего года ракетные бригады сухопутных войск будут выполнять упражнения по поражению морских десантов противника. Ракетчики учатся уничтожать корабли и суда, а также силы противника, высадившиеся на побережье. По мнению экспертов, использование «Искандеров» для этих целей радикально затрудняет атаку на российскую территорию с моря и позволяет нарастить ударный потенциал отечественного ВМФ.

Собрать «кулак»

Ракетные бригады обучают нанесению ударов по морским десантам и кораблям, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. От обнаружения цели до ее поражения оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» будут проходить считаные минуты. В перспективе это станет стандартным упражнением программы боевой подготовки — первоначально такие цели не входили в перечень типовых для этих ОТРК.

Координаты противника будут передаваться в реальном времени по каналам автоматизированных систем управления войсками и от штабов высшего уровня. Благодаря дальности в 500 км ракетчики смогут поддерживать десанты российской морской пехоты, пользуясь целеуказаниями от авиации, флота, технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов.

Первые «морские» стрельбы «Искандеров» прошли недавно в ходе объявленной президентом внезапной проверки войск. В Минобороны сообщили, что дислоцированные на Кубани ОТРК в рамках тактического учения выполнили электронные пуски по береговым целям. В ходе розыгрыша тактического эпизода ракетчики отработали предотвращение захвата черноморского побережья морским десантом: «Искандеры» условно уничтожили скопление боевой техники в момент ее выгрузки на берег с десантных кораблей.

Выход военной техники из парка в Луге в Ленинградской области в рамках внезапной проверки войск, июль 2020 года

Источник изображения: Фото: ТАСС/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

В ноябре прошлого года военное ведомство объявило о завершении перевооружения всех имеющихся в его распоряжении ракетных бригад на оперативно-тактические комплексы «Искандер». Их предшественники «Точка-У» были сняты с вооружения и переданы на базы хранения.

По данным СМИ, с 2010 по 2019 год на новейшие комплексы были переоснащены десять ракетных бригад и дополнительно сформированы три новые. Темпы выпуска «Искандеров» в последнее время составляли два бригадных комплекта в год.

Чтобы ОТРК могли эффективно работать по морским целям, необходимо обеспечить передачу данных от структур ВМФ представителям сухопутных войск, пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В итоге при необходимости можно будет резко увеличить количество ракет, выпущенных по цели, — рассказал он. — По противнику будут работать и береговые ракетные комплексы, и системы, входящие в состав сухопутных войск. Соединения «Искандеров» есть в каждой армии и задействование их в береговой обороне позволит собрать мощный «кулак». Чем больше морских целей наши ракеты поразят, тем меньше придется уничтожать оставшихся на берегу. Проще потопить корабль в море, чем потом вылавливать высадившийся десант, отметил эксперт.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Источник изображения: iz.ru

Сейчас за оборону побережья отвечают артиллерия и береговые ракетные комплексы Военно-морского флота. ОТРК «Искандер» превосходят их по дальности и не уступают в точности.

Справка «Известий»

Современная зарубежная стратегия предусматривает проведение десантных операций «из-за горизонта» — с расстояния в несколько десятков километров от берега. Морская пехота при этом высаживается с кораблей на скоростных катерах и вертолетах. Сам десантный транспорт и их эскорт оказываются вне зоны действия береговой артиллерии. Тем не менее они остаются уязвимыми для ракет.

Две на выбор

Впервые комплекс «Искандер» был продемонстрирован на международном авиашоу МАКС-1999. Но только в 2010 году Минобороны подписало контракт на закупку первой бригады этого ОТРК. Впоследствии были заключены договоры еще на 12 комплектов.

По данным разработчика — ОАО «НПК «КБМ», — полный комплект ракетной бригады для российских вооруженных сил состоит из 51 машины. В их число входят 12 пусковых установок, 12 транспортно-заряжающих, 11 командно-штабных и 14 машин жизнеобеспечения, а также машина технического обслуживания и пункт подготовки информации. Одновременно часть может запустить 24 ракеты.

На вооружении российской армии состоят два типа ракет. Аэробаллистические (в полете не покидают атмосферу Земли) поднимаются на большую высоту и могут совершать маневр на траектории, чтобы затруднить перехват средствами противоракетной обороны. Крылатые ракеты, наоборот, идут, прижимаясь к земле, и могут менять маршрут, обходя средства ПВО. Дальность обоих боеприпасов ограничена 500 км, чтобы соответствовать условиям Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).


Комбинация двух разных типов ракет, по мнению экспертов, и делает удары бригад «Искандеров» неотразимыми для существующих наземных средств ПВО и ПРО.

Фото: ТАСС/Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту

Источник изображения: iz.ru

Для наведения на цель эти ОТРК используют инерциальную навигационную систему, а также сигнал от спутников ГЛОНАСС. На финальном участке траектории активируется умная оптическая головка самонаведения, которая обеспечивает точность в считаные метры. Ракету можно перенаправлять уже в полете, что позволяет ей атаковать даже подвижные цели, такие как корабли.

Точность попадания позволяет надежно поражать как площадные, так и малоразмерные высокопрочные цели. К типовым мишеням для оперативно-тактических ракетных комплексов военное ведомство относит ОТРК противника, реактивные системы залпового огня, дальнобойную артиллерию, самолеты и вертолеты на аэродромах, а также командные пункты и узлы связи.

Российские «Искандеры» уже успели получить боевое крещение. Они перебрасывались в Сирию на авиабазу Хмеймим, где участвовали в нанесении ударов по объектам террористических группировок. По заявлению вице-премьера РФ по вопросам ОПК Юрия Борисова, в ходе операции комплекс проявил себя очень эффективным, простым и надежным оружием.


Антон Лавров, Роман Крецул

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