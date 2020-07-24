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РИА Новости

Ереван анализирует тактику Баку по ведению боевых действий в воздухе

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Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана.
Источник изображения: © Министерство Обороны Азербайджана

ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Армянские военные анализируют тактику Азербайджана по ведению боевых действий в воздухе, примененную с начала эскалации конфликта на границе двух стран, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

"Воздушная обстановка во время боевых действий, развернувшихся в последние дни на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы, полностью задокументирована и в рамках проходящих сейчас учений противовоздушной обороны во внеплановом порядке изучаются архивные данные средств объективного контроля", - написала Степанян в Facebook.

По ее словам, "армянская сторона анализирует тактику противника и действия армянских подразделений ПВО".

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

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