Эксперт: "Баргузин" гарантирует ответный удар при любых обстоятельствах

Новый "ракетный поезд" "Баргузин" может быть создан в России в течение трех-пяти лет, считает ветеран РВСН Владимир Евсеев. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин оценил возможность появления комплекса на боевом посту.
Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших трех-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения. Об этом заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
"Я считаю, что развертывание "Баргузина" стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей. <…> По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдет порядка трех-пяти лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок", – сказал Евсеев.
Он подчеркнул, что по своим характеристикам "Баргузин" значительно превосходит своего советского предшественника – БЖРК "Молодец", вооруженного слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, что служило серьезным демаскирующим фактором.
"Баргузин" же благодаря "облегченной" ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги. В случае необходимости нанести ответный удар этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса) типа "Тополь" и "Ярс", потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника", – пояснил Евсеев.
Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что названные сроки появления комплекса "Баргузин" в армии вполне реальны.
По его словам, наличие комплекса "Баргузин" на вооружении гарантирует ответный удар при любых обстоятельствах.
"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и личный состав.
В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.