Эксперт: "Баргузин" гарантирует ответный удар при любых обстоятельствах

Новый "ракетный поезд" "Баргузин" может быть создан в России в течение трех-пяти лет, считает ветеран РВСН Владимир Евсеев. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин оценил возможность появления комплекса на боевом посту.

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших трех-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения. Об этом заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

"Я считаю, что развертывание "Баргузина" стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей. <…> По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдет порядка трех-пяти лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок", – сказал Евсеев.

Он подчеркнул, что по своим характеристикам "Баргузин" значительно превосходит своего советского предшественника – БЖРК "Молодец", вооруженного слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, что служило серьезным демаскирующим фактором.

"Баргузин" же благодаря "облегченной" ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги. В случае необходимости нанести ответный удар этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса) типа "Тополь" и "Ярс", потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника", – пояснил Евсеев.

Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что названные сроки появления комплекса "Баргузин" в армии вполне реальны.

"Больших проблем в том, чтобы развернуть новый ракетный комплекс "Баргузин", нет. Требуется какое-то время для создания новых систем на базе советских технологий – комплекса "Молодец", который существовал в Советском Союзе. Но сейчас технологии ушли дальше, и это можно сделать быстро. Думаю, года за три-четыре это получится сделать, если такое решение будет принято", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, наличие комплекса "Баргузин" на вооружении гарантирует ответный удар при любых обстоятельствах.

"С точки зрения неуязвимости это даст очень многое. Американцы ведь в последние годы развернули тысячи крылатых и аэробаллистических ракет морского и воздушного базирования. Это ставит под угрозу наши силы ответного удара. В случае массированного нападения вероятность того, что они будут уничтожены, высока. А "Баргузин" может менять свою позицию, условно, каждую ночь. Даже днем он может передвигаться, и его трудно будет отличить от обычного поезда. Это высокая степень вероятности того, что будет гарантия для ответного удара. Полсотни таких ракет достаточно для того, чтобы гарантировать ответный удар при любых обстоятельствах", –отметил Алексей Подберезкин.

"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и личный состав.

В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.