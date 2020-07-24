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РИА Новости

Все-таки нет. Индонезия отказалась от Су-35 в пользу Typhoon, пишут СМИ

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Самолет Су-35С
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 23 июля/ Радио Sputnik. Индонезия намерена закупить 15 австрийских истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon вместо российских Су-35, пишут Argumenti.ru со ссылкой на журнал Defense News.

Отмечается, что с соответствующим предложением выступил глава Минобороны страны Прабово Субианто в письме своей австрийской коллеге Клаудии Таннер.

По мнению авторов издания, такое решение вызвано опасениями Индонезии, власти которой не исключают введение санкций в случае покупки российской военной техники.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Крыму заложат российские "Мистрали".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Индонезия
Россия
Продукция
EF-2000
Мистраль (Mistral)
Су-35
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