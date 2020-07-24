Войти
РИА Новости

Так говорить не надо. МИД ответил на претензии Токио по Курилам

212
0
0
Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

МОСКВА, 23 июля/ Радио Sputnik. Москва не приемлет претензий со стороны Токио в отношении оборонных мероприятий на Курилах, положения доклада Минобороны Японии полностью оторваны от реальности, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД выразила удивление, что соответствующие положения документа "не только полностью оторваны от реальности, но просто пронизаны недоверием, подозрительностью в отношении курса действий" России. В то же время данные действия нацелены на "исключительно эффективное обеспечение национальной безопасности в условиях напряженной военно-политической обстановки в АТР".

"Мы категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах, именуемых в данной книге "незаконно оккупированными исконно японскими землями". Так не надо говорить. Вновь напомню, что эти острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, которые закреплены, в том числе, в уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность", – цитирует Захарову РИА Новости.

Белая книга обороны Японии – ежегодный доклад минобороны страны, в котором отмечается рост роли науки и технологий в военной сфере, а также динамику в трех новых направлениях обороны – космосе, киберпространстве и использовании электромагнитного излучения. Во всех этих разделах упоминаются Россия и Китай.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вопрос заключения мирного договора с Японией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Кибербезопасность
Похожие новости
20.01.2020
Лавров заявил о намерении Москвы предотвратить гонку вооружений
16.01.2020
Перспективы военно-технического сотрудничества России с Шри-Ланкой
22.02.2019
У Японии пока не видно готовности подтвердить итоги Второй мировой войны, что необходимо для мирного договора - Лавров
30.01.2012
ЕвроПРО – это установка на первый ядерный удар
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 02:40
  • 4
Кто прикроет наши подводные ракетоносцы
  • 24.07 02:08
  • 5
it-китеж вместо электронного концлагеря
  • 24.07 01:38
  • 4
В России обеспокоились «кинжальным ударом» Украины по Севастополю
  • 24.07 01:24
  • 7
Пятидесятонный "городской" Т-72- самая защищенная версия легендарного танка
  • 24.07 01:04
  • 11
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 23.07 23:29
  • 4
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 23.07 22:38
  • 2
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 23.07 21:42
  • 6
Оценим шпиона Сафронова в звездочках
  • 23.07 21:17
  • 2
Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
  • 23.07 21:10
  • 2
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
  • 23.07 20:34
  • 1
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 23.07 17:10
  • 54
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 23.07 15:39
  • 2
Небо загнанных лошадей
  • 23.07 14:35
  • 2
США хотят убедить Россию отказаться от «летающего Чернобыля»
  • 23.07 13:26
  • 6
Каковы возможности российской армии? ("Polityka", Польша)