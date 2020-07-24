Так говорить не надо. МИД ответил на претензии Токио по Курилам

МОСКВА, 23 июля/ Радио Sputnik. Москва не приемлет претензий со стороны Токио в отношении оборонных мероприятий на Курилах, положения доклада Минобороны Японии полностью оторваны от реальности, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД выразила удивление, что соответствующие положения документа "не только полностью оторваны от реальности, но просто пронизаны недоверием, подозрительностью в отношении курса действий" России. В то же время данные действия нацелены на "исключительно эффективное обеспечение национальной безопасности в условиях напряженной военно-политической обстановки в АТР".

"Мы категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах, именуемых в данной книге "незаконно оккупированными исконно японскими землями". Так не надо говорить. Вновь напомню, что эти острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, которые закреплены, в том числе, в уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность", – цитирует Захарову РИА Новости.

Белая книга обороны Японии – ежегодный доклад минобороны страны, в котором отмечается рост роли науки и технологий в военной сфере, а также динамику в трех новых направлениях обороны – космосе, киберпространстве и использовании электромагнитного излучения. Во всех этих разделах упоминаются Россия и Китай.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вопрос заключения мирного договора с Японией.