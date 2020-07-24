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РИА Новости

Мерещится угроза. США обвинили РФ в противоспутниковых тестах в космосе

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Shane Kimbrough/NASA

МОСКВА, 23 июля / Радио Sputnik. Космическое командование США объявило о наличии доказательств якобы того, что Россия провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Об этом говорится в официальном заявлении командования.

"Космическое командование США располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия", – говорится в заявлении.

По словам главы командования генерала Джона Реймонда, 15 июля Россия вывела новый объект со спутника "Космос-2543", который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915. При этом запуск "объекта" был проведен вблизи другого российского спутника, что, по мнению США, напоминает испытания 2017 года, когда от российского спутника-платформы "Космос-2519" отделился малый космический аппарат.

В Космическом командовании уверены, что выведение нового "объекта" не соответствует заявленной миссии российской спутниковой системы. При этом 15 июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат.

Как отмечает журнал Time, якобы выпустивший снаряд спутник "Космос-2543" в декабре 2019 года отделился от спутника-носителя "Космос-2542", а в январе оба спутника разместились вблизи американского космического аппарата USA 245, также известного как KH-11 – спутника разведывательной системы Keyhole/CRYSTAL.

В публикации в Time в феврале 2019 года Джон Реймонд назвал такое соседство "преследованием", после чего в МИД РФ напомнили, что Россия довольно давно выступает с инициативой заключить обязывающий международный договор о недопустимости размещения ударных вооружений в космосе.

Ранее радио Sputnik сообщало, что, по данным военного обозревателя Виктора Баранца, Соединенные Штаты активно ведут милитаризацию космоса, говоря при этом о гипотетической угрозе своим спутникам со стороны России.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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