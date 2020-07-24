Знай свое место. Су-27 перехватили разведчик ВВС США над Черным морем

МОСКВА, 23 июля/ Радио Sputnik. Российский истребитель Су-27 был поднят в небо для перехвата американского самолета-разведчика Р-8А Посейдон, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.
В сообщении говорится, что днем в четверг российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили воздушную цель, которая приближалась к российской границе.
После того, как американский самолет развернулся, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения государственной границы не допущено, добавили в Наццентре.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Румыния применила авиацию для перехвата российских Ту-22М3.