Знай свое место. Су-27 перехватили разведчик ВВС США над Черным морем

МОСКВА, 23 июля/ Радио Sputnik. Российский истребитель Су-27 был поднят в небо для перехвата американского самолета-разведчика Р-8А Посейдон, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

В сообщении говорится, что днем в четверг российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили воздушную цель, которая приближалась к российской границе.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон", – говорится в сообщении.

После того, как американский самолет развернулся, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения государственной границы не допущено, добавили в Наццентре.

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