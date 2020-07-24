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Интерфакс-АВН

Главы МИД РФ и Турции обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе и Ливию

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Сергей Лавров и МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи. 24 августа 2018
Сергей Лавров и МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи. 24 августа 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в четверг по телефону текущую ситуацию в Закавказье, включая обострение обстановки на границе Армении и Азербайджана, а также ливийскую проблематику.

"В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны в целях недопущения дальнейшего обострения обстановки, обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.

"Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, "в продолжение российско-турецких межведомственных консультаций в Анкаре 21-22 июля министры подтвердили необходимость дальнейшего обмена мнениями о путях скорейшей нормализации в Ливии, прекращения боевых действий и налаживания межливийского диалога при участии ООН".

"Затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня. Отмечена важность возобновления контактов по мере снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. Условлено продолжать российско-турецкий диалог по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщает МИД РФ.

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Страны
Азербайджан
Армения
Ливия
Россия
Турция
Персоны
Лавров Сергей
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