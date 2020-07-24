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ТАСС

Сверхлегкая ракета будет создана в России к 2024 году

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Юрий Урличич
Юрий Урличич.
Источник изображения: Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Создание летного образца будет реализовано частными инновационными компаниями

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Создание летного образца сверхлегкой ракеты-носителя будет реализовано частными инновационными компаниями в РФ к 2024 году. Об этом говорится в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.

"2024 год - летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса", - говорится в презентации, представленной на конференции "SATELLITE RUSSIA & CIS 2020".

В апреле ведущий специалист Инфраструктурного центра "Аэронет" НТИ Роман Жиц во время заседания Московского космического клуба сообщил о планах НТИ объявить к осени конкурс на создание сверхлегкой ракеты-носителя, которая сможет выводить на 500-километровую орбиту 250 килограммов полезной нагрузки. По его словам, из всех проектов будут отобраны два-три исполнителя, которые получат деньги на проработку аванпроекта.

В июне руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ" сообщил, что госкорпорация выступает за все частные инициативы в космической сфере "начиная от создания сверхлегких ракет до спутниковых платформ". Он отметил, что пусковые услуги на сверхлегких ракетах интересны, в том числе для будущей программы "Сфера".

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