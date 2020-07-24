Путин и Трамп подтвердили актуальность двусторонних консультаций по тематике ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 в Осаке.

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре рассмотрели проблематику стратегической стабильности и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

"Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, была затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. "С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения", - отмечается в сообщении.

"Разговор носил конструктивный и содержательный характер", - подчеркивает пресс-служба.