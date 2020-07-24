Программа "Сфера" будет включать 10 орбитальных группировок

В частности, в "Сферу" войдут "Ямал", "Смотр", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф", "Марафон"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Десять орбитальных группировок войдут в программу "Сфера", о четырех из них ранее не сообщалось. Об этом говорится в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича, представленной на конференции Satellite Russia & CIS 2020.

"10 орбитальных группировок, более 100 реализуемых функций", - указано в презентации.

В частности, в "Сферу" войдут "Ямал", "Смотр", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф", "Марафон", а также четыре новых группировки высокопериодичного мониторинга: "Сфера-МКА", "Сфера-СМКА", "Сфера-Х", "Сфера-XLP".

Спутник для радиолокационного наблюдения

Экспериментальный образец космического аппарата (КА), который сможет осуществлять радиолокационное наблюдение Земли, будет создан в России к 2026 года.

"2026 год - экспериментальный образец КА радиолокационного наблюдения Земли в Х(S) диапазоне", - указано в презентации.

Также к 2026 году будут созданы оптические и радиолокационные полезные нагрузки для сверхмалых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, а также приборы, подсистемы и системы малых и сверхмалых спутников.

Малые и сверхмалые космические аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для оптико-электронной и радиолокационной разведки будут разработаны в рамках программы "Сфера".

"Создание высокодетального космического комплекса ДЗЗ "Смотр", разработка прототипов малого и сверхмалого КА ДЗЗ оптико-электронного наблюдения, разработка прототипов малого и сверхмалого КА ДЗЗ радиолокационного наблюдения", - говорится в презентации.

Правительственная связь

Реализация программы "Сфера" увеличит охват Земли президентской, правительственной и специальной связью почти на 25%.

"Увеличение зоны охвата Земли президентской, правительственной и специальной связью с 69% до 93%", - указано в материалах.

При этом широкополосный доступ в интернет и фиксированная голосовая связь будут доступны на 100% территории Арктической зоны РФ, а пропускная способность абонентского спутникового доступа в Интернет увеличится до 100 Мбит/с.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью ТАСС, что госкорпорация запланировала в 2020 году выделить средства на начало работ по формированию облика орбитальной группировки "Сфера".

О "Сфере" рассказал в ходе прямой линии 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей.