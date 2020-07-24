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Доказана опасность инопланетных организмов для человека

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Марс
Марс.
Источник изображения: © Justin Cowart/CC BY 2.0 via Flickr

Ученые Эксетерского и Абердинского университетов в Великобритании доказали, что иммунная система млекопитающих, включая человека, может испытывать трудности в обнаружении инопланетных микробов и борьбе с ними. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Microorganisms.

Исследователи проверили, способны ли иммунные клетки мышей реагировать на пептиды (цепочки аминокислот), содержащие две аминокислоты, которые редки на Земле, но обычно встречаются в метеоритах. Оказалось, что реакция на них была слабее, чем на обычные пептиды, поэтому внеземные микроорганизмы могут представлять серьезную опасность как для пилотируемых космических миссий, так и для людей на Земле при возвращении космических кораблей.

Специалисты изучили реакцию Т-клеток, которые играют важную роль в обеспечении иммунных реакций, на пептиды, содержащие аминокислоты изовалин и α-аминоизомасляную кислоту. Уровни активации Т-клеток составили 15 и 61 процент соответственно по сравнению с уровнями активации на обычные пептиды, равные 82 и 91 проценту соответственно.

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Страны
Великобритания
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