Войти
Российская газета

"РГ" публикует текст присяги сотрудников Росгвардии

188
0
0
Источник изображения: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Росгвардейцам утвердили слова присяги. Полный текст публикует "Российская газета". Этот документ - поправка в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Он был принят Государственной Думой 7 июля, одобрен Советом Федераций 15 июля и подписан Президентом России 20 июля. Текст присяги, в общем-то, не особо отличается от всех остальных подобных текстов. В нем есть обещания служить России и ее народу, защищать государство.

Но самое главное - присяга начинается с клятвы соблюдать и защищать конституционные права граждан. Наверное, для тех сотрудников и военнослужащих, которые обеспечивают не только и не столько защиту страны от внешней агрессии, а противостоят уголовной преступности и терроризму, это очень важно.

Ведь не секрет, что во время массовых мероприятий, которые не всегда заканчиваются мирно, звучат взаимные обвинения в нарушении прав человека и законности.

Есть и обвинения в превышении служебных полномочий, которые влекут служебные разбирательства. Бывает, что такие внутренние расследования оказываются далеко не в пользу сотрудников и даже выливаются в уголовные дела.

Поэтому, чтобы сразу расставить по местам приоритеты, законодатели и руководство страны решили четко обозначить, что должна защищать Росгвардия - права сограждан.

В документе есть один очень показательный пункт. Присягу должен принять каждый, кто впервые вступает в ряды национальной гвардии России. То есть неважно, где ты служил до этого и какую клятву давал. Росгвардейская присяга не отменяет прежние обязательства гражданина, сотрудника и военнослужащего России. Но при этом налагает новые обязанности.

Кстати, в советское время была всего одна присяга на всех - общевоинская. Более того, даже уставы для всех силовиков были одни - общевоинские. Да, были и корпоративные "торжественные обещания" - клятва Гиппократа, кодексы чести судей и представителей других важных государственных профессий. Такие обязательства были у партийных работников, комсомольцев и даже пионеров.

Но только нарушение общевоинской присяги, утвержденной правительством, влекло за собой уголовную ответственность, а не просто общественное или корпоративное порицание. С присягой Росгвардии, утвержденной главой государства, все будет иначе. И защита конституционных прав граждан, прописанная в первых строках, не должна стать пустым звуком.


Михаил Фалалеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
06.08.2019
Майк Помпео лишь заявил, - "Крым должен вернуться"
11.05.2018
Росгвардия, роботы и белые "Кинжалы": чем запомнился парад Победы 2018 года
25.10.2017
В Росгвардии сообщили о нехватке денег на перевод ОМОНа на военную службу
24.10.2017
Первые в России соревнования морских и подводных роботов пройдут во Владивостоке в 2018 году
19.12.2016
Росгвардия рассказала о ключевой задаче ведомства
25.06.2014
Новейшие разработки броневик «Дозор-Б» и штурмовая винтовка «Форт» до украинских военных не дошли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 02:40
  • 4
Кто прикроет наши подводные ракетоносцы
  • 24.07 02:08
  • 5
it-китеж вместо электронного концлагеря
  • 24.07 01:38
  • 4
В России обеспокоились «кинжальным ударом» Украины по Севастополю
  • 24.07 01:24
  • 7
Пятидесятонный "городской" Т-72- самая защищенная версия легендарного танка
  • 24.07 01:04
  • 11
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 23.07 23:29
  • 4
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 23.07 22:38
  • 2
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 23.07 21:42
  • 6
Оценим шпиона Сафронова в звездочках
  • 23.07 21:17
  • 2
Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
  • 23.07 21:10
  • 2
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
  • 23.07 20:34
  • 1
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 23.07 17:10
  • 54
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 23.07 15:39
  • 2
Небо загнанных лошадей
  • 23.07 14:35
  • 2
США хотят убедить Россию отказаться от «летающего Чернобыля»
  • 23.07 13:26
  • 6
Каковы возможности российской армии? ("Polityka", Польша)