"РГ" публикует текст присяги сотрудников Росгвардии

Росгвардейцам утвердили слова присяги. Полный текст публикует "Российская газета". Этот документ - поправка в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Он был принят Государственной Думой 7 июля, одобрен Советом Федераций 15 июля и подписан Президентом России 20 июля. Текст присяги, в общем-то, не особо отличается от всех остальных подобных текстов. В нем есть обещания служить России и ее народу, защищать государство.

Но самое главное - присяга начинается с клятвы соблюдать и защищать конституционные права граждан. Наверное, для тех сотрудников и военнослужащих, которые обеспечивают не только и не столько защиту страны от внешней агрессии, а противостоят уголовной преступности и терроризму, это очень важно.

Ведь не секрет, что во время массовых мероприятий, которые не всегда заканчиваются мирно, звучат взаимные обвинения в нарушении прав человека и законности.

Есть и обвинения в превышении служебных полномочий, которые влекут служебные разбирательства. Бывает, что такие внутренние расследования оказываются далеко не в пользу сотрудников и даже выливаются в уголовные дела.

Поэтому, чтобы сразу расставить по местам приоритеты, законодатели и руководство страны решили четко обозначить, что должна защищать Росгвардия - права сограждан.

В документе есть один очень показательный пункт. Присягу должен принять каждый, кто впервые вступает в ряды национальной гвардии России. То есть неважно, где ты служил до этого и какую клятву давал. Росгвардейская присяга не отменяет прежние обязательства гражданина, сотрудника и военнослужащего России. Но при этом налагает новые обязанности.

Кстати, в советское время была всего одна присяга на всех - общевоинская. Более того, даже уставы для всех силовиков были одни - общевоинские. Да, были и корпоративные "торжественные обещания" - клятва Гиппократа, кодексы чести судей и представителей других важных государственных профессий. Такие обязательства были у партийных работников, комсомольцев и даже пионеров.

Но только нарушение общевоинской присяги, утвержденной правительством, влекло за собой уголовную ответственность, а не просто общественное или корпоративное порицание. С присягой Росгвардии, утвержденной главой государства, все будет иначе. И защита конституционных прав граждан, прописанная в первых строках, не должна стать пустым звуком.

Михаил Фалалеев