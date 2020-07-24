Германия готова платить НАТО 10% от ВВП, но продумывает ответ на санкции США

Оборонный бюджет США на 2021 год предполагает санкции против строительства «Северного потока-2», что, по сообщению Bloomberg, может привести к ответным скоординированным действиям Европейского союза. Новый проект военного бюджета на следующий год принят палатой представителей Конгресса США с поправкой о введении ограничений против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», а после утверждения документа Сенатом, свое решение озвучит президент США Дональд Трамп.

Лидер Соединенных Штатов неоднократно высказывал свое недовольство из-за сотрудничества Берлина с Москвой в строительстве газопровода и заявлял: «Я уже давно говорил, почему Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы, а потом мы должны защищать Германию от России? Как это работает? Так не пойдет».

Дональд Трамп неоднократно сокрушался по поводу недостаточного финансирования НАТО как со стороны ФРГ, так и других стран Евросоюза. Ранее американский президент заявлял, что 23 государства НАТО не платят 2% от ВВП, а в ходе пресс-конференции в Белом доме сказал, что Европейский союз был создан для того, чтобы эксплуатировать Соединенные Штаты в своих интересах. Эти слова прокомментировал российский МИД, и официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что формирование европейской интеграции проходило в интересах США, а не наоборот, как считает американский лидер. Изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны, требовал осенью 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон, и даже заявил о «смерти мозга» НАТО.

И все же, несмотря на возникающие в Североатлантическом альянсе проблемы и напряженность в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые усугубились на фоне санкций в отношении проекта «Северный поток-2», лидер Германии отмечает невозможность выработки стратегического курса по обеспечению безопасности в Европе без НАТО, в котором США являются ключевым союзником. Даже после обвинений в недоплате альянсу и заявлений о сокращении контингента американских военных на немецкой территории, Трамп предупредил: «Мы сокращаем численность до 25 тыс. военнослужащих. Посмотрим, что из этого выйдет». Ранее издание Reuters сообщало, что численность находящихся в ФРГ 34500 военных будет сокращена на 9500 человек.

Премьер-министры четырех немецких земель Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца обратились к американским конгрессменам с просьбой воспрепятствовать планам президента США по частичному выводу войск. Некоторые эксперты считают, что переброски американских военных в Польшу, а возможно и ядерного оружия, которое хранится на немецкой территории, приведут не только к экономическим последствиям для страны, но и к потере Германией статуса ключевого союзника США. Лидирующие позиции могут перейти к Польше, что станет нарушением договора от 1997 года между НАТО и Москвой, по которому альянс отказывался от размещения крупных сил на границе с Россией.

И хотя существуют сторонники сохранения численности американского контингента в Германии, многие немецкие специалисты и простые граждане возражают против размещения войск США и американского атомного оружия. Тем не менее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что присутствие американских войск на территории ФРГ и в Европе является гарантией безопасности для всех стран НАТО, и, прежде всего, для самой Америки.

Требования американского лидера к членам блока вносить больше средств в общую казну возымели свое действие и в конце прошлого года Трамп сообщил, что «заставил» лидеров государств, входящих в альянс, в совокупности платить ежегодно на 130 млрд долл. больше.

Теперь и глава Бундесвера заявила, что важно, чтобы Германия взяла на себя 10%-й норматив по ассигнованиям ВС НАТО. На фоне экономических последствий пандемии коронавируса Крамп-Карренбауэр назвала 2% ВВП для НАТО «неподходящим инструментом», сообщает телеканал N-TV. Она заявила, что наращивание оборонных возможностей альянса соответствует интересам безопасности ФРГ, и напомнила: «Мы все в НАТО прочувствовали, насколько реальная и экстренная угроза исходит от России».

При этом министры США и Германии в начале этого месяца в телефонном разговоре отметили, что любой план Америки не должен вызвать у европейских союзников беспокойства. Глава Пентагона Марк Эспер подтвердил приверженность Вашингтона «долгосрочному партнерству с Германией», информирует ТАСС. Напряженность между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом по поводу «Северного потока-2» к этому не имеет отношения, попытались заверить в военном ведомстве. Ранее немецкий лидер дала понять США, что сделка между Европой и Москвой их не касается. Не понравился Белому дому и отказ канцлера Германии от участия в саммите G7 в формате очной встречи в Америке из-за распространения коронавируса, сообщало издание Politico.

А сейчас ФРГ готовит ответные меры на поправки к новому оборонному бюджету США на 2021 год. Степень уязвимости Европы продемонстрировала пандемия коронавируса, новые санкции могут больно ударить по немецким и европейским компаниям, банкам, а также госучреждениям. Последний саммит, который состоялся в текущем месяце и продолжался вместо заявленных двух дней 17 и 18 июля в два раза дольше, показал направленность Европы к большей сплоченности в преодолении кризиса. Канцлер Германии призвала не допустить раскола в ЕС и ослабления внутреннего рынка на фоне пандемии, поскольку, по ее словам, враги единой Европы только и ждут этого. Кризис в Союзе европейских государств, проявившийся после принятого Великобританией решения покинуть ЕС – Brexit, все больше усугубляется разногласиями в отношении России. В настоящее время оценка роли Москвы и возможных угроз с ее стороны внутри ЕС слишком расходятся, и в Евросоюзе нет единого мнения по этому поводу, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Ангела Меркель заявила, что саммит подтвердил способность ЕС «идти нестандартными путями». Новая коронавирусная инфекция внесла свои коррективы и выявила необходимость фундаментально менять принципы интеграции. Такая позиция была поддержана странами на первом очном форуме глав Евросоюза. На бюджет ЕС будет выделено 1,074 трлн долл., кроме того, на создание фонда восстановления экономики после пандемии планируется направить 750 млрд долл.

Германия с 1 июля председательствует в Совете Евросоюза и в течение срока пребывания в этом статусе намерена продвигать инициативу по выработке так называемого «стратегического компаса» в отношениях с Россией. В основу совместных действий будет положено итоговое решение всех участников ЕС, принятое по результатам анализа угроз.

При этом частичный вывод войск из Германии эксперты назвали «политическим блефом», а скорейшее завершение строительства трубопровода, по их мнению, отвечает интересам энергетической безопасности Европы и европейских потребителей, а также конкурентоспособности Евросоюза. Сотрудничество России и ЕС имеет огромное значение для обеих сторон. Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что Европе нужна Россия, с ней нужно общаться и решать различные конфликты, например, в Сирии и в Ливии. После встречи с министрами иностранных дел стран Балтии в Таллине Маас подчеркнул, что отношения с Россией означают не только санкции и их продление, но и сотрудничество с Москвой.

В новом оборонном бюджете США не рассматриваются наиболее жесткие требования, блокирующие выдачу финального сертификата о соответствии, которое является разрешением на эксплуатацию газопровода. А о том, что Россия может завершить его строительство своими силами, было заявлено еще в конце 2019 года, когда Вашингтон объявил о вводе первых санкции против европейских компаний, участвовавших в проекте «Северный поток-2».

Ирина Дронина