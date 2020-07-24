Войти
Известия.ru

Ученый назвал главную проблему пилотируемого полета на Марс

159
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/ESA

Космическая радиация станет главным препятствием на пути пилотируемых полетов на Марс, рассказал «Известиям» научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, в четверг, 23 июля.

Ранее в этот день китайский зонд для исследования Марса «Тяньвэнь-1» успешно вышел на заданную орбиту. Спускаемый модуль достигнет Марса в феврале 2021 года, три месяца спустя приземлится на поверхность. После проверки всех систем марсоход отсоединится от модуля и отправится на исследование планеты.

«К полету человека на Марс я отношусь очень пессимистично. Из-за проблем, связанных с космической радиацией. В основном они будут актуальны при перелете к Марсу из-за большого расстояния. Больше чем полгода экипаж будет находиться в открытом космическом пространстве со всеми прелестями радиации от Солнца, космических лучей», — сказал ученый.

На самом Марсе бороться с радиацией было бы легче, отметил Зеленый.

«Если человек окажется на Марсе, роботы заранее могут подготовить для него подземное убежище. Слой грунта 1,5 м уже защищает от радиации», — сказал научный руководитель ИКИ РАН.

Таким образом, он сделал вывод, что если проблему космической радиации не удастся решить, то Марс может стать планетой, куда человек не отправится.

По мнению Льва Зеленого, велик риск, что волна интереса к Марсу в скором времени может схлынуть, как однажды это случилось с Луной.

«Пока практического смысла в полете человека на Марс не видно. Можно помечтать о терраформировании, создании атмосферы у Марcа, но это хорошие темы для научно-фантастической литературы. Пока основной интерес — это гонка престижа космических держав, напоминающая то, что было в советское время. Тогда это было — кто первый вступит на Луну. Теперь мечты сторонников пилотируемых полетов концентрируются на Марсе. Но серьезного научного значения при нынешнем развитии робототехники я не вижу», — заключил ученый.


О завершении строительства китайского марсохода стало известно в июле 2019 года. О планах отправки на Марс миссии, которая впервые в мире совместит орбитальные и наземные исследования, КНР заявила за два года до этого.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Луна
Марс
Робот
ЯО
Похожие новости
29.05.2020
Роскосмос: участие человека в экспедициях в дальний космос принципиально важно
05.08.2019
"Человек не должен рисковать": что ждет космороботов
05.10.2017
"Мы до сих пор летаем на ракетах Королева"
31.08.2016
Кто следующий на Луну?
05.11.2014
Нежилое пространство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 02:40
  • 4
Кто прикроет наши подводные ракетоносцы
  • 24.07 02:08
  • 5
it-китеж вместо электронного концлагеря
  • 24.07 01:38
  • 4
В России обеспокоились «кинжальным ударом» Украины по Севастополю
  • 24.07 01:24
  • 7
Пятидесятонный "городской" Т-72- самая защищенная версия легендарного танка
  • 24.07 01:04
  • 11
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 23.07 23:29
  • 4
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 23.07 22:38
  • 2
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 23.07 21:42
  • 6
Оценим шпиона Сафронова в звездочках
  • 23.07 21:17
  • 2
Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
  • 23.07 21:10
  • 2
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
  • 23.07 20:34
  • 1
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 23.07 17:10
  • 54
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 23.07 15:39
  • 2
Небо загнанных лошадей
  • 23.07 14:35
  • 2
США хотят убедить Россию отказаться от «летающего Чернобыля»
  • 23.07 13:26
  • 6
Каковы возможности российской армии? ("Polityka", Польша)