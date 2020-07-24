Черноморский флот следит за учениями кораблей НАТО

Российские военные следят за маневрами кораблей и авиации НАТО на северо-западе Черного моря. Сейчас там проходят масштабные флотские учения альянса "Sea Breeze-2020", и это событие, разумеется, не осталось без внимания командования нашего ВМФ.

Это, в общем-то, обычная практика для людей, отвечающих за безопасность страны. Появление неподалеку от границ государства чужих боевых кораблей и самолетов всегда воспринимается как недружелюбный акт. А если, как в данном случае, во флотскую группировку включены корабли нечерноморских стран, игнорировать такие учения просто нельзя.

В маневрах "Sea Breeze-2020" таких кораблей хватает. Ведь помимо моряков из Болгарии, Турции, Грузии, Румынии и Украины, боевые задачи в Черном море отрабатывают экипажи из США, Испании и Норвегии. По официальной версии, эти задачи вполне мирные, главным образом связанные с обеспечением безопасности судоходства в регионе и спасением терпящих бедствие моряков. В то же время, власти Киева не скрывают, что учения "Sea Breeze", проводимые на Черном море с 1997 года, на Украине рассматриваются как, цитируем командующего военно-морскими силами страны Алексея Неижпапа, один их главных инструментов их вступления в Североатлантический альянс.

В Вашингтоне и Брюсселе делать аналогичные заявлениями не спешат. Однако там не упускаю возможности отправить корабли НАТО в Черное море. В последние годы это происходит постоянно и практически всегда сопровождается попытками организовать разведывательные операции в непосредственной близости от российского Крыма. Вот почему маневры кораблей и авиации НАТО всегда отслеживают подразделения Черноморского флота РФ.

"РГ" уже рассказывала, что в тактическую группу альянса, созданную для проведения учений "Sea Breeze-2020", включили более двух десятков кораблей и летательных аппаратов. Среди них - эсминец ВМС США "Портер". В нейтральные воды Черного моря, по данным Национального центра управления обороной РФ, он зашел в минувшее воскресение вечером.

Там, конечно, знают об официальной версии похода "Портера". Ранее командование 6-го флота США сообщило, что эсминец, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой ПРО "Иджис", направляется в Черное море якобы для укрепления региональной морской стабильности. А на самом деле - для участия в двадцатых по счету совместных учениях НАТО. Долго оставаться в Черном море американские моряки не могут. Ведь согласно конвенции Монтрё, время пребывания кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Между тем, это уже пятый корабль ВМС США, который зашел в Черное море в нынешнем году. Ранее "Портер" там уже бывал. А кроме него, - большой десантный корабль Соединенных Штатов "Оак хилл". Они участвовали в совместных маневрах с кораблями ВМС Болгарии, Румынии, Турции и Грузии.

Нынешние учения помасштабней - в них задействованы 27 кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из девяти стран - членов НАТО и партнеров альянса.

Юрий Гаврилов