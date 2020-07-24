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Российская газета

В Минске выразили уверенность в высоких результатах на "АрМИ-2020"

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС.

Оценить качество и профессионализм белорусских армейцев накануне предстоящих международных игр "АрМИ-2020", в ходе которых будет проведен 31 конкурс, смог министр обороны, генерал-майор Виктор Хренин, который прибыл в расположение воинских подразделений, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Подготовка к престижным соревнованиям в трех конкурсах: "Танковый биатлон", "Суворовский натиск" и "Чистое небо", уточняет БЕЛТА, проходил на полигоне Доманово, где воссозданы трассы и препятствия, с которыми участникам состязаний предстоит показать свою воинскую выучку.

Министр обороны пообщался с командами и выразил уверенность в том, что белорусская сборная сможет продемонстрировать достойный результат. "Отобраны лучшие военнослужащие по итогам конкурсов в своих воинских частях. И рост уровня подготовки подразделений в целом не менее важен, чем призовые места. По результатам, которые показывают военнослужащие в ходе международных игр, судят об уровне выучки Вооруженных Сил. Это имидж армии, и мы будем за него бороться", - подчеркнул военачальник.

Как было запланировано ранее, конкурсы "АрМИ-2020" пройдут с 23 августа по 5 сентября на территории 11 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.


Юрий Сизов

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Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Индия
Иран
Казахстан
Китай
Монголия
Россия
Узбекистан
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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