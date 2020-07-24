Войти
Российская газета

На юге России пройдут стрельбы из "атомных минометов"

168
0
0

В 11 регионах юга России и Северного Кавказа одновременно начались двусторонние тактические учения. В маневрах также участвуют военнослужащие российских баз в Абхазии и Южной Осетии.

Всего в крупномасштабной тренировке задействованы свыше 10 тысяч солдат и офицеров, а также танки, БМП и артиллерия большой мощности.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, двусторонние учения пройдут с боевыми стрельбами на общевойсковых полигонах. Кроме того, с воздуха участников маневров обеспечат вертолеты и самолеты ВВС и ПВО округа. Они же произведут высадку боевых групп воздушного десанта.

На этапах боевой стрельбы задействованы батареи реактивных систем залпового огня "Торнадо" и "Град", самоходных установок "Мста-С", "Гвоздика", "Акация". Стрельбы также произведут минометы большой мощности "Тюльпан". Отметим, что 203-мм минометы, способные поражать цели атомными минами на расстоянии 20-ти километров, будут стрелять в этот раз обычными - фугасными зарядами.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поставил задачу обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.

- Видеосигнал должны обеспечивать купольные камеры, установленные на территории общевойсковых полигонов, а также видеокамеры беспилотных летательных аппаратов, - потребовал Дворников.

Маневры проходят в рамках подготовки к учениям "Кавказ-2020".


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Южная Осетия
Продукция
2С3 Акация
2С4 Тюльпан
Мста-С
Торнадо
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
09.10.2019
Компьютерный бог войны
10.10.2018
Лагерные сборы ракетных войск и артиллерии ЮВО завершились на 18 полигонах
28.09.2018
Более 6 тыс. артиллеристов приняли участие в учениях ЮВО
21.03.2017
Лагерные сборы с участием около 13 тыс. военных начались в Южном военном округе
10.02.2016
Конец чуда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 02:40
  • 4
Кто прикроет наши подводные ракетоносцы
  • 24.07 02:08
  • 5
it-китеж вместо электронного концлагеря
  • 24.07 01:38
  • 4
В России обеспокоились «кинжальным ударом» Украины по Севастополю
  • 24.07 01:24
  • 7
Пятидесятонный "городской" Т-72- самая защищенная версия легендарного танка
  • 24.07 01:04
  • 11
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 23.07 23:29
  • 4
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 23.07 22:38
  • 2
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 23.07 21:42
  • 6
Оценим шпиона Сафронова в звездочках
  • 23.07 21:17
  • 2
Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
  • 23.07 21:10
  • 2
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
  • 23.07 20:34
  • 1
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 23.07 17:10
  • 54
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 23.07 15:39
  • 2
Небо загнанных лошадей
  • 23.07 14:35
  • 2
США хотят убедить Россию отказаться от «летающего Чернобыля»
  • 23.07 13:26
  • 6
Каковы возможности российской армии? ("Polityka", Польша)