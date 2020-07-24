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ТАСС

"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовал с космодрома Байконур

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Это второй запуск российского грузового корабля к МКС в 2020 году

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовала в четверг с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Это второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции в 2020 году и первый российский летний пуск в текущем году.

Примерно через девять минут после старта корабль будет выведен на орбиту. Сближение "Прогресса МС-15" с МКС пройдет по сверхбыстрой схеме: после двух витков (через 3 часа 21 минуту) запланирована его стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента Международной космической станции".

Ожидается, что стыковка пройдет в автоматическом режиме. С Земли ее будут контролировать специалисты Центра управления полетами, из космоса - космонавты Международной космической станции Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

"Прогресс МС-15" должен доставить на МКС примерно 2,6 тонны грузов, среди которых баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки, укладки для проведения космических экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды, медикаменты, стандартные рационы питания.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что возможность переноса двух пусков в текущем месяце - 23 и 30 июля - из-за пандемии не рассматривается. Космодром продолжает работать в штатном режиме, несмотря на усиление ограничений в одноименном городе. Во время запуска "Прогресса МС-15" Рогозин лично присутствовал на космодроме.

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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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