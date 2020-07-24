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Интерфакс-АВН

Успехи SpaceX доказывают перспективность работы частных компаний на рынке космических услуг - гендиректор "Главкомоса"

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Дмитрий Лоскутов
Дмитрий Лоскутов.
Источник изображения: Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Роль частных компаний в использовании и освоении космического пространства в мире возрастает, заявил генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Все понимают: запуск Dragon (корабль Crew Dragon компании SpaceX) к МКС стал своего рода таким wake up call или, по-русски говоря, жареным петухом", - сказал Лоскутов на конференции Satellite Russia & Cis 2020.

Он напомнил, что "Главкосмос" - это государственная компания, являющаяся внешнеэкономическим оператором госкорпорации "Роскосмос".

"В этой связи как акционерное общество мы, естественно, нацелены на самостоятельное извлечение прибыли. И хотя формально госкорпорация нам не ставила задачу поддержки частных стартапов, но мы видим, что происходит в мире", - сказал Лоскутов.

В качестве еще одного примера он привел Индию, где на правительственном уровне принимаются решения об увеличении доступа частных космических компаний к ресурсам государственной космической отрасли.

"В этой связи мы самостоятельно двигаемся в этом направлении. У нас есть некоторые примеры взаимодействия с нашими отечественными космическими компаниями. Есть объединяющий ресурс, который мы запустили в конце прошлого года, это единый портал комплектующих и продукции ракетно-космической промышленности", - сообщил гендиректор "Главкосмоса".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Проекты
2020-й год
МКС
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