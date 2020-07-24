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Известия.ru

Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В Баренцевом море прошли учения по противовоздушной обороне (ПВО), которые провел экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск».

В рамках маневров отрабатывались действия ПВО при угрозе нанесения воздушного нападения потенциального противника.

«Практический эпизод учения выполнили расчёты зенитно-ракетных комплексов «Кинжал», которые осуществили ракетные пуски по имитируемой воздушной цели», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Северного флота в четверг, 23 июля.

Отмечается что «Североморск» примет участие в параде кораблей на рейде в Кольском заливе 26 июля, в день Военно-морского флота России. Также, в ходе военно-спортивного праздника корабль продемонстрирует свои боевые возможности.

«Североморск» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения, а также два противолодочных вертолёта Ка-27, отмечает агентство.

Зенитно-ракетный комплекс «Кинжал» создан для отражения массированного воздушного нападения, в том числе с помощью противорадиолокационных и низколетящих противокорабельных ракет, а также вертолетов и самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Кинжал ЗРК
Проекты
Военные учения
пр. 1155
СФ
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