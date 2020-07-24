«Дубина» России: чего боится Польша

Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием

В Польше обеспокоены расширением возможностей российской армии за последние годы. В Центре восточных исследований Варшавы обратили особое внимание на то, что большая часть воздушно-десантных войск расположена именно в Западном военном округе.

«Дубина» России может легко дотянуться до Польши и многих стран Западной Европы, заявил сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк. Он обратил внимание, что за последние годы возможности армии РФ существенно выросли.

Кроме того, он отметил, что большая часть воздушно-десантных войск находится в Западном военном округе.

Вильк назвал Калининградскую область крепостью, которая «нашпигована» различными войсками. По его словам, там находится наибольшее в мире число средств радиоэлектронной борьбы и артиллерии. Значительное количество техники также расположено в Псковской области, констатировал он.

Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы уверен, что из-за этого вся инфраструктура Европы находится в зоне поражения баллистических ракет России, радиус действия которых составляет до 1,5 тыс. км. Таким образом, РФ, как считает эксперт, способна легко обстрелять Польшу.

В Польше далеко не впервые говорят об угрозе со стороны России, хотя Москва постоянно заверяет, что не собирается нападать ни на Польшу, ни на прибалтийские страны.

Опасностью со стороны РФ Варшава оправдывает свое желание увеличить на польской территории американский воинский контингент.

В прошлом месяце премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что количество солдат и офицеров из Соединенных Штатов на территории его государства будет расти, в том числе за счет переброски в республику военнослужащих из Германии.

«Я очень надеюсь, что в результате множества переговоров, которые мы провели, и за счет демонстрации того, насколько солидными партнерами по НАТО мы являемся, часть находящихся сейчас в Германии и выводимых оттуда Соединенными Штатами солдат действительно попадет в Польшу. Это будет укреплением восточного фланга НАТО», - сказал Моравецкий в эфире радиостанции RMF. Он отметил, что сейчас стороны продолжают консультации по этому вопросу. Таким образом он прокомментировал планы США вывести часть своего контингента из ФРГ.

В Польше сейчас дислоцированы около 5 тыс. американских военнослужащих, уточнил премьер-министр. Он выразил уверенность, что настоящая опасность находится за восточной границей.

Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек в середине июня. По словам главы государства, это сокращение примерно в два раза. Трамп объяснил свое решение тем, что ФРГ нарушает свои обязательства по платежам Североатлантическому альянсу и должна НАТО «миллиарды долларов». «Пока они не заплатят, мы выводим своих солдат», - заявил президент.

Позже Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с польским коллегой Анджеем Дудой отметил, что США могут перебросить часть своих военнослужащих из Германии в Польшу.

Дуда подчеркнул, что войска Соединенных Штатов в Европе служат защитой от «сильных имперских тенденций» со стороны России.

Замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на это заверил, что российская сторона внимательно следит за заявлениями США по поводу возможной передислокации части американского воинского контингента из Германии в Польшу.

По его словам, если возникнет необходимость, Россия примет все меры, чтобы обеспечить свою безопасность.

«Мы будем внимательно следить за тем, какую в конечном счете конфигурацию обретут вооруженные силы США в Европе, и в случае необходимости примем все необходимые меры для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности России», - сказал Грушко.

В российском внешнеполитическом ведомстве не исключили, что Вашингтон может нарушить Основополагающий акт Россия - НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. В этом документе обозначены обязательства Североатлантического альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил. В частности, в соглашении говорится, что Россия и военно-политический блок не рассматривают друг друга как противников. Этот документ был подписан в 1997 году.

Кристина Сизова