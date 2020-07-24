Иран создает своими силами основной истребитель

Военно-промышленный комплекс Ирана приступил к разработке тяжёлых истребителей в соответствии с планами повышения обороноспособности Исламской Республики, сообщил заместитель командующего ВВС ИРИ бригадный генерал Хамид Вахеди, передаёт новостное агентство Mehr.

«После успеха в производстве боевого самолёта Kowsar иранские ВВС начали процесс производства отечественного тяжёлого истребителя», — отметил Вахеди.

По его словам, разрабатываемая боевая машина будет оснащена авионикой и двигателем отечественного производства.

Иранский генерал также упомянул военные проекты по улучшению радиолокационных возможностей ВВС ИРИ, заявив, что в этой области достигнут значительный прогресс. «Иран достиг больших успехов в увеличении скрытности различных типов своих боевых самолётов», - сказал он.

Иранские оборонщики расширили дальность полёта ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder, установленной на истребителе F-5, с 8 до 20 километров. По словам Вахеди, в настоящее время осуществляются программы по оснащению беспилотников Ababil и Kaman собственного производства «умными бомбами» Qaem-1 и Qaem-5.