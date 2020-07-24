Войти
Военно-промышленный курьер

Иран создает своими силами основной истребитель

170
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-промышленный комплекс Ирана приступил к разработке тяжёлых истребителей в соответствии с планами повышения обороноспособности Исламской Республики, сообщил заместитель командующего ВВС ИРИ бригадный генерал Хамид Вахеди, передаёт новостное агентство Mehr.

«После успеха в производстве боевого самолёта Kowsar иранские ВВС начали процесс производства отечественного тяжёлого истребителя», — отметил Вахеди.

По его словам, разрабатываемая боевая машина будет оснащена авионикой и двигателем отечественного производства.

Иранский генерал также упомянул военные проекты по улучшению радиолокационных возможностей ВВС ИРИ, заявив, что в этой области достигнут значительный прогресс. «Иран достиг больших успехов в увеличении скрытности различных типов своих боевых самолётов», - сказал он.

Иранские оборонщики расширили дальность полёта ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder, установленной на истребителе F-5, с 8 до 20 километров. По словам Вахеди, в настоящее время осуществляются программы по оснащению беспилотников Ababil и Kaman собственного производства «умными бомбами» Qaem-1 и Qaem-5.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Продукция
AIM-9
F-5
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.01.2020
Обогащенный Иран
16.05.2013
ВВС и ПВО КНДР: противоречивые сигналы
03.11.2010
«Орлы» полетят на Северо-Восток?
22.10.2010
США продадут Саудовской Аравии усовершенствованные Apache
22.01.2009
Второе пришествие в Индонезию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.07 02:40
  • 4
Кто прикроет наши подводные ракетоносцы
  • 24.07 02:08
  • 5
it-китеж вместо электронного концлагеря
  • 24.07 01:38
  • 4
В России обеспокоились «кинжальным ударом» Украины по Севастополю
  • 24.07 01:24
  • 7
Пятидесятонный "городской" Т-72- самая защищенная версия легендарного танка
  • 24.07 01:04
  • 11
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 23.07 23:29
  • 4
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 23.07 22:38
  • 2
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 23.07 21:42
  • 6
Оценим шпиона Сафронова в звездочках
  • 23.07 21:17
  • 2
Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
  • 23.07 21:10
  • 2
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
  • 23.07 20:34
  • 1
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 23.07 17:10
  • 54
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 23.07 15:39
  • 2
Небо загнанных лошадей
  • 23.07 14:35
  • 2
США хотят убедить Россию отказаться от «летающего Чернобыля»
  • 23.07 13:26
  • 6
Каковы возможности российской армии? ("Polityka", Польша)