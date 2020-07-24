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Haber7 (Турция): Россия действует! 150 тысяч военнослужащих, 400 летательных аппаратов, более 100 кораблей

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Военные учения в Забайкальском крае
Военные учения в Забайкальском крае.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Епанчинцев

Масштабные военные учения России для многих стали полной неожиданностью и были расценены как «устрашение», пишет Haber7. По мнению издания, Москва, продемонстрировав свою военную мощь, дала понять США и их западным союзникам, что готова к войне.

Президент России Владимир Путин как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации неожиданно отдал приказ о начале гигантских военных учений. В мировых СМИ учения были расценены как "устрашение".

Гигантские учения, начатые президентом России Владимиром Путиным, вызвали большой резонанс в мировых СМИ. С отсылкой к напряженности, возникающей между Россией и США в районе Средиземного моря и Тихого океана как правило "в воздухе", маневры, в которых были задействованы 150 тысяч военнослужащих, 400 летательных аппаратов, более 26 тысяч единиц вооружения и военной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения, были расценены как "устрашение".

Россия готовится к войне?

Сообщается, что учения, начатые 17 июля 2020 года, были проведены с целью проверки готовности российской армии к внезапной войне.

В учениях приняли участие войска Южного, Западного военных округов, части Северного и Тихоокеанского флотов, в том числе соединения морской пехоты, а также большое количество летательных аппаратов Военно-воздушных сил.

Как сообщило российское информагентство "ТАСС", в проверке боеготовности приняли участие около 150 тысяч военнослужащих, 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения и военной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения. Отмечается, что было разыграно 56 учений различного уровня и масштаба.

Учения России были расценены как "устрашение"

В некоторых публикациях в мировых СМИ учения были расценены как "устрашение", при этом внимание обращалось на напряженность, которая возникает между Россией и США в районе Средиземного моря и Тихого океана как правило "в воздухе". Так, в мае этого года российские Су-35 выполнили сопровождающий полет американского P-8. В июне американские F-22 осуществили перехват российского Ил-38 в районе Аляски. В последние месяцы Россия много раз сообщала о том, что американские дроны и другие летательные аппараты летают слишком близко к ее границам.

Ответный шаг США

С другой стороны, на днях США и Украина провели военно-морские учения "Морской бриз - 2020" (Sea Breeze 2020) в акватории Черного моря, вблизи России. В учениях приняли участие эсминец Военно-морских сил США USS Porter, 400 американских моряков, а также две тысячи военнослужащих из разных стран. В июне в военно-морских учениях "Балтоп" (Baltop), проведенных в Балтике, также недалеко от России, было задействовано около трех тысяч военнослужащих НАТО из 19 стран.

Гигантские учения России расцениваются как способ сказать США и их западным союзникам: "Мы готовы к войне". Таким образом Москва пригрозила противникам своей военной мощью.

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