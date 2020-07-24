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Военное обозрение

В Чехии спорят об участии России в строительстве реактора АЭС «Дукованы»

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Источник изображения: topwar.ru

Чехия пока еще не исключает возможного участия России и Китая в строительстве пятого реактора атомной электростанции «Дукованы». Даже после рассмотрения доклада органов безопасности, в Праге не приняли окончательного решения.

Напомним, что строительство атомной электростанции «Дукованы» началось полвека назад. В далеком 1970 г. между СССР и ЧССР был заключен соответствующий контракт, в 1974 году начались строительные работы, а в 1985 году АЭС была введена в эксплуатацию. По мнению экспертов, АЭС «Дукованы» входит в число самых безопасных атомных электростанций мира.

Сейчас АЭС «Дукованы» вырабатывает около четверти всей используемой в Чехии электроэнергии. Ее стратегическое значение для чешского государства очевидно, тем более, что если будет запущен еще один реактор, то количество вырабатываемой электроэнергии увеличится.

Вопрос строительства 5-го реактора атомной электростанции обсуждается с 2012 года. В проекте дальнейшей модернизации АЭС заинтересован целый ряд зарубежных инвесторов, включая не только американские, французские, японские и южнокорейские, но и российские и китайские компании. Именно Россию и Китай чешская служба безопасности включила в число потенциально проблемных инвесторов, поскольку от вложений в АЭС будет зависеть и влияние иностранных государств на чешскую политическую жизнь.

Однако если у спецслужб свои задачи, то экономический блок правительства преследует несколько иную цель, а именно – максимально удешевить стоимость строительства реактора. По мнению чешских министров, большая конкуренция способствует снижению цен, называемых предполагаемыми инвесторами.

Так как Россия и Китай никогда не заламывали цены на строительство, их участие в тендере может благоприятно повлиять на ценовую политику и других инвесторов. Судя по всему, именно этими соображениями руководствуются в правительстве, раз еще до сих пор не отвергли предложения России и Китая по участию в строительстве нового реактора. Министр промышленности Чехии Карел Гавличек прямо заявил, что хочет, чтобы в тендере участвовали все компании, подавшие соответствующие заявки, вне зависимости от их государственной принадлежности.

Источник изображения: topwar.ru

Экологи и противники России не в восторге от идеи строительства пятого реактора АЭС

Кстати, в Чехии существует довольно сильное лобби противников развития атомной энергетики, которое призывает брать пример с Германии и Франции и отказываться от АЭС. Противоположной точки зрения придерживаются реалисты, утверждающие, что отказ от атомной энергетики для Чехии – непозволительная роскошь.

Президент Чехии Милош Земан прямо выступает за привлечение к строительству пятого реактора России: он призывает посмотреть на соседнюю Венгрию, где активно работает «Росатом», строя АЭС Пакш-2. Естественно, что антироссийские силы в Чехии такой позицией президента очень недовольны: противники Москвы считают, что Россия получит решающий голос в чешской политике, если займется строительством пятого реактора АЭС «Дукованы».

Оппозиция прямо обвиняет чешское правительство в стремлении допустить Россию к строительству реактора. Так, лидер инициативной группы «Нет афере Москва — Дукованы» Михал Майзнер считает, что «враждебная и агрессивная держава» (Россия, в смысле) участвовать в строительстве атомной электростанции не должна и проще вообще отказаться пока от идеи достраивать реактор, чем привлекать к этим работам «Росатом».

Самое интересное, что бенефициаром отказа Чехии от участия России в строительстве может стать Китай. К Пекину у Праги претензий гораздо меньше, чем к Москве, какой-то «синофобии», в отличие от русофобии, в чешских элитах пока не наблюдается, и при этом Китай, скорее всего, предложит в конечном итоге куда более выгодные расценки, чем американские или французские компании. Но вопрос и в надёжности технологий.

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