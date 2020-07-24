Для ВВС США разрабатывается миниатюрная противоракета авиационного базирования

Источник изображения: topwar.ru

Из США приходят сообщения о том, что для ВВС США планируется создать специальные противоракеты авиационного базирования. По последним сведениям, такие противоракеты будет создавать компания Raytheon.

Речь идёт о миниатюрных ракетах, которые будут использоваться для перехвата ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», атакующих самолёт (вертолёт).

Сообщается, что такие разработки являются частью новой концепции защиты средств авиации США. При этом в военно-воздушных силах США заявляют, что такой подход нацелен на противодействие «новым ракетным разработкам России и Китая».

Контракт с Raytheon был заключён 21 июля. В общей сложности на разработки планируется потратить около 375 млн долларов. Управляет проектом американская исследовательская лаборатория ВВС AFRL. Ожидается, что работы в рамках этого проекта будут завершены к октябрю 2023 года.

В американских СМИ отмечают, что разговоры о противоракете авиационного базирования идут с 2015 года. Как заявлено, если проект будет реализовываться ритмично, то уже в 2021 финансовом году компания сможет перейти к тестированию боеприпасов в рамках реализуемого проекта.

Программа определяется аббревиатурой MSDM. При этом в проекте говорится, что ракеты будут «настолько малы, что не создадут каких-либо проблем с точки зрения снижения объёмов основной боевой (полезной) нагрузки».

Озвученный принцип выглядит следующим образом: если приборы летательного аппарата зафиксировали ракетный пуск, то выполняется своеобразный отстрел миниатюрных противоракет, которые дезориентируют и поражают выпущенные по самолёту или вертолёту боеприпасы. Такую систему планируются размещать и на транспортной авиации.