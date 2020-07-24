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Интерфакс-АВН

Новосибирский завод "Швабе" планирует расширить сотрудничество с Италией по поставкам прицельной техники

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В выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ- 2017 участвуют четыре завода Швабе
В выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ- 2017 участвуют четыре завода Швабе.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") за первую половину 2020 года поставил в Италию несколько партий из десятков прицелов для спортивного и охотничьего оружия, руководство завода планирует подписание новых контрактов, сообщила пресс-служба холдинга в четверг.

По ее данным, в настоящее время и до конца 2020 года между НПЗ и итальянской компанией-продавцом стрелковой оптики заключено и находится в стадии исполнения три контракта.

"С этой компанией мы сотрудничаем с 2017 года, а в прошлом году заключили сразу два контракта - об эксклюзивной дистрибьюции нашей продукции по Евросоюзу и на поставку широкой номенклатуры прицелов НПЗ и комплектующих. В планах - подписание новых контрактов и расширение линейки", - сказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.

"Технику НПЗ можно купить не только в Италии, но и на рынке других стран Евросоюза", - сообщает холдинг.

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