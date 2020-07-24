В МИД прокомментировали желание США выкупить С-400 у Турции

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва расценивает желание Вашингтона выкупить российский ЗРК С-400 у Анкары как очередное проявление линии США на достижение своих целей путем давления, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн ранее предложил разрешить противоречия между США и Турцией по российским ЗРК С-400, купив эти комплексы у Анкары, говорится в тексте предложенной поправки к оборонному бюджету США. Условием покупки названы заверения Турции, что она не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.

"Расцениваем это как очередное проявление линии США на достижение своих узкокорыстных целей путем давления, открытого шантажа и даже откровенных угроз вместо честного диалога за столом переговоров. Причем, как мы видим на данном примере и во многих других эпизодах, Вашингтон патологически не приемлет проведение кем-либо подлинно независимой, сообразно собственным интересам, внешней политики – будь то Россия или даже ближайшие союзники по НАТО", - сказал Пилипсон, комментируя желание Вашингтона выкупить российский ЗРК С-400.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.

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