В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва не видит препятствий для приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф" у российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

"Что касается возможности приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф", то не видим принципиальных препятствий для развития уже накопленного позитивного опыта в сфере высокотехнологичного военно-технического сотрудничества с турецкой стороной", - отметил Пилипсон.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.