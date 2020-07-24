Американские самолёты получат ракеты для самообороны

Американская авиация получит новые возможности обороны от вражеских ракет. Вчера, 22 июля, портал defence-blog.com сообщил о том, что Air Force Research Laboratory при ВВС США заключила контракт с компанией Raytheon Missile System на разработку и производство ракет-перехватчиков в рамках программы MSDM.

Тендер на разработку миниатюрных ракет-переватчиков (Miniature Self-Defense Missiles, MSDM) был объявлен в 2016 году. В рамках контракта стоимостью $375 млн его победитель, компания Raytheon, завершит разработку и подготовит новый боеприпас к серийному производству.

Предполагаемые размеры перспективной ракеты-перехватчика MSDM Источник изображения: aviationweek.com

В ВВС США указывают, что новые ракеты нужны для защиты как небоевой авиации, так и истребителей.