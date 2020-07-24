Все дело в деталях: кто заплатит за лишние расходы на F-35

Lockheed Martin пытаются заставить платить за проблемы с деталями для F-35

Американские конгрессмены требуют от корпорации Lockheed Martin полностью возместить Пентагону расходы из-за проблем с деталями для истребителей F-35. Представители компании отказываются от этого. О чем спорят законодатели и разработчики - в материале «Газеты.Ru».

22 июля руководитель программы F-35 корпорации Lockheed Martin отказался полностью возместить минобороны США расходы на поставки деталей, не готовых к установке на самолеты, что может привести к расходам более $183 млн на оплату труда персонала, пишет Defense News.

«В этом вопросе далеко не все связано с эффективностью деятельности компании Lockheed Martin. Есть много аспектов, связанных с комплектующими, которые не готовы к выпуску», - заявил в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей США вице-президент Lockheed по программе F-35 Грег Ульмер.

Вместе с тем он добавил, что готов встретиться с представителями агентства по управлению контрактами Пентагона, чтобы согласовать имеющиеся вопросы и урегулировать споры об оценке расходов на работу по программе F-35.

Законодатели в комитете по надзору и правительственной реформе не были удовлетворены подобным ответом представителя корпорации Lockheed Martin.

Большая часть дискуссии в комитете была посвящена докладу генерального инспектора министерства обороны США за июнь 2019 года, в котором указывалось, что министерство могло заплатить до $303 млн на оплату труда с 2015 года, чтобы внести коррективы в неправильно заполненные или неполные так называемые «Журналы электронного оборудования» («Electronic equipment logs», EEL).

С тех пор агентство по управлению контрактами министерства обороны США пересмотрело эту смету, по крайней мере, до $183 млн, сказала председатель комитета по надзору и правительственной реформе Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк).

«Это те $183 млн, которые американские налогоплательщики были вынуждены заплатить, потому что компания Lockheed Martin не выполнила требования контракта», - заявила Мэлони в своих вступительных комментариях на слушаниях в комитете.

Программа F-35 - единственная, в которой комплектующие и запасные части к самолету учитываются в «Журналах электронного оборудования» (EEL). Они фиксируются электронной записью об использовании и сроке службы детали и могут в последующем использоваться военными для информирования об обслуживании самолета и последующих закупках.

Но с 2015 года Lockheed Martin поставил соответствующим службам ВВС США более 15 тыс. комплектующих и деталей для F-35 с неверной или неполной информацией в EEL, которая создала определенные препятствия в регистрации детали в логистической системе F-35, говорится в общем отчете инспектора.

В результате военные ремонтные органы и вспомогательный персонал Lockheed Martin были вынуждены долгими часами устранять эти проблемы, тем самым увеличивая дополнительные расходы.

«Поэтому каждый раз, когда пилот совершает вылет на истребителе F-35 c подобными комплектующими, он рискует своей жизнью», - сказала Кэролин Мэлони Грегу Ульмеру.

«Контракт - это контракт. И в контракте говорится, что вы поставите самолет. И это вы прекрасно сделали. Более того, это красивый самолет. Но это также говорит о том, что все комплектующие и запасные части, необходимые для полета на этом самолете, тоже должны быть доставлены», - добавила она.

Генерал-лейтенант Эрик Фик, который возглавляет совместный программный офис F-35 в Пентагоне, сказал, что Lockheed Martin и минобороны США в настоящее время ведут переговоры о компенсационном пакете, который позволит правительству возместить некоторые из этих расходов.

«Насколько я понимаю, стороны пришли к соглашению относительно масштаба проблемы, но в деталях вопрос до конца еще не согласован», - сказал он.

Другими словами, Lockheed Martin и Пентагон договорились о сфере действия соглашения, но не о том, сколько денег Lockheed Martin возвратит минобороны США.

Законодатели утверждают, что поскольку Lockheed Martin продолжает зарабатывать деньги от своих контрактов с министерством обороны США, компания должна инвестировать больше средств в решение технических проблем с F-35.

Член палаты представителей Стивен Линч, демократ от штата Массачусетс, сказал, что для Lockheed Martin было бы несправедливо принимать разрешенные по договору поощрительные платежи, когда у F-35 так много проблем, и он предупредил, что компания может понести «репутационный ущерб», если будущие контракты не станут более справедливыми.

«Я верю, что F-35, вероятно, один из лучших самолетов там, где он летает. Но только тогда, когда он действительно летит. А если не летает, то это проблема, - сказал он. - Значит, вы на заметке, мистер Ульмер».

Грег Ульмер ответил, что Lockheed Martin потратил $30 млн на решение проблемы с электронными журналами и что компания добросовестно ведет переговоры с Агентством по управлению контрактами министерства обороны США (DCMA) о финансовом решении трудового вопроса.

Мэлони также обратилась к Lockheed Martin с просьбой предоставить внутренние документы компании, касающиеся этой проблемы. Она запросила их в письме еще от 18 июня. Мэлони заявила, что корпорация пока так и не предоставила требуемую информацию.

Еще в прошлом году проблема корректного заполнения и управления электронными журналами для запасных частей и комплектующих к F-35 была настолько серьезной и системной, что она была обозначена как «категория 1». Это знак Пентагона для обозначения серьезных технических недостатков, которые ограничивают готовность самолета к боевым действиям.

Но 13 января она была понижена до уровня «категория 2» из-за «улучшения качества данных». Последнее «уменьшило частоту и масштабы проблем, которые повлияли на способность быстро выпускать самолеты для полетов после технического обслуживания», сообщил Объединенный программный офис F-35 еще в апреле.

С тех пор как в прошлом году был опубликован отчет генерального инспектора, министерство обороны США предприняло серьезные шаги, чтобы попытаться решить проблему с электронными журналами, сказала заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и поддержки Эллен Лорд.

«Минобороны увеличило показатель RFI (ready for issue, готов к боевому применению. - «Газета.Ru») на авиабазах Хилл, Люк и на аэродроме морской пехоты Юма с 43% до превышения порогового показателя RFI в 70%. Это началось с апреля, достигнув максимума в 83% в июне», - сказала она на слушаниях в комитете.

Заявления о действиях, предпринятых Lockheed Martin для решения проблем с EEL, также резко сократились - с более чем 1100 запросов в марте 2020 года до 363 в июне - ниже порогового значения в 389, добавила Лорд.

По словам официальных лиц, из 65 тыс. уникальных комплектующих для F-35 только около 1000 в настоящее время имеют EEL.

Обычно это детали, которые можно отремонтировать. Все детали F-35, имеющие EEL, также имеют штрих-код, связанный с конкретным номером детали, серийным номером и «кодом клетки», который указывает поставщика, поскольку некоторые детали производятся несколькими компаниями.

Одна из самых больших проблем, связанных с электронными журналами, возникает, когда авиабаза принимает новую запасную часть. Как правило, Lockheed отправляет каждую деталь с «предварительным уведомлением об отгрузке», то есть набором документов, который включает информацию о запчасти. Последняя может быть подключена к IT-магистрали F-35 - Информационной системе автономной логистики (ALIS). Эта система также разработана фирмой Lockheed. Она позволяет обработать данные о детали и взять соответствующую информацию от EEL.

«Однако, если это предварительное уведомление о доставке не приходит, содержит неверную информацию или не соответствует информации EEL, то что должно быть «шести-восьмиступенчатым процессом», превращается в «66-ступенчатый процесс», - сказала представитель министерства обороны США.

В феврале было решено сократить количество деталей, связанных с записями в EEL, одновременно уменьшив требования ко вводу данных. Планируется отменить требования EEL для 44% комплектующих и запасных частей самолета, которые в настоящее время отслеживаются с помощью электронных журналов. К марту 2021 года эти запчасти пройдут процесс удаления из EEL.

Представитель минобороны США заявил, что программа будет продолжать использовать EEL для запчастей, которые имеют решающее значение для безопасности полетов или имеют ограниченный срок службы. Тем не менее, программа будет собирать данные жизненного цикла для многих деталей, где эта информация исторически не отслеживалась в истребителях предыдущих поколений.

Как ранее писала «Газета.Ru», система ALIS (Autonomics Logistics and Information System) является первой в мире системой централизованного ежедневного контроля за техническим состоянием самолетов F-35 в режиме реального времени.

В истребителях предыдущих поколений эти функции ежедневно выполняли несколько разных систем. В настоящее время существует только один глобальный центр, так называемый Автономный логистико-операционный объект (Autonomic Logistics Operating Unit - ALOU), где формируется номенклатура запасных частей и их распределение по мере необходимости для операторов F-35. Все серверы ALIS подключены друг к другу через шифрованные наземные или спутниковые системы.

«Надо сказать, что мы даже архитектуру этой системы не до конца себе представляем и понимаем особенности ее функционирования. А на самом деле - это революция в военном деле.

ALIS позволяет контролировать каждый F-35, всех эксплуатантов, вне зависимости от региона, где находится машина, и при необходимости ограничивать самолету спектр выполняемых боевых задач.

Это раньше США могли сказать любому покупателю своего оружия - «вы ракеты у нас купили, но пусть пока они полежат на нашей территории». Сейчас в этом необходимости нет», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

«Если потребуется - США ограничат своего союзника с помощью нажатия одной кнопки системы ALIS», - заключил специалист.

Михаил Ходаренок