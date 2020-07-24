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РИА Новости

У них большие проблемы. Эксперт о неудаче США создать аналог "Баргузину"

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БЖРК
БЖРК.
Источник изображения: МО РФ

МОСКВА, 23 июля/ Радио Sputnik. Аналогов новому российскому боевому железнодорожному ракетному комплексу (БЖРК) "Баргузин" в настоящий момент нет нигде в мире, США так и не сумели его создать. Об этом в интервью ФАН рассказал коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Так военный эксперт прокомментировал новость о том, что российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) могут получить БЖРК "Баргузин" в течение ближайших 3-5 лет, если руководство страны об этом распорядится.

"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и личный состав.

"Аналогов этой системе в настоящий момент нет нигде в мире. Нечто подобное пытались сделать американцы еще в то время, когда у нас был советский БЖРК "Молодец". Свой аналог они назвали "Пискипер", однако на вооружение он так и не был поставлен - возникли проблемы с весовыми характеристиками, да и вообще все пошло не так, как им бы хотелось", - рассказал Леонков.

Российские же инженеры сумели решить технические проблемы, связанные с производством БЖРК, ракетный комплекс даже стал предметом международных договоров, отметил военный эксперт.

Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.

Собеседник ФАН рассказал, чем именно "Баргузин" превосходит своего предшественника: он будет иметь на вооружении более легкую и компактную ракету, которая помещается в стандартный вагон. Для "Молодца" нужно было делать специальные увеличенные "товарняки", что позволяло потенциальному противнику легко их идентифицировать и нанести превентивный удар, отметил Леонков.

"Кроме того, "таскать" Баргузин будет всего один локомотив, в то время как "Молодцу" требовалось аж три", - добавил военный эксперт.

По его словам, ракеты будут оснащены принципиально новым видом боеголовок, главное достоинство которых заключается в том, что они без проблем могут преодолевать комплексы ПРО.

Ранее радио Sputnik сообщило о мнении экспертов по поводу требования США от России прекратить разработки ракет с ядерной силовой установкой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РТ-23 Молодец
Проекты
ПЖРК
СНВ-2
СНВ-3
Ядерный щит
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