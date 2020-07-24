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Российская газета

Бомбардировщики Ту-22 провели патрулирование над Черным морем

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Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели плановое воздушное патрулирование над Черным морем. Самолеты пролетели над нейтральными водами, полет продлился более пяти часов, за это время самолеты преодолели около 4,5 тысячи километров, сообщили в Минобороны РФ. Там рассказали, что на отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии.

В военном ведомстве уточнили, что российская дальняя авиация регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Во время полетов строго соблюдаются Международные правила использования воздушного пространства.

Вылет российских Ту-22М3 прошел на фоне украинско-американских морских учений "Си Бриз - 2020", которые сейчас в акватории Черного моря. В учениях также участвуют военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.


Александр Степанов

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