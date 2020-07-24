Румынские истребители сопроводили российские самолеты над Черным морем

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ВВС Румынии поднимали в воздух истребители для сопровождения двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в ходе планового полета над Черным морем, сообщает в четверг Минобороны России.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 <…> выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более пяти часов. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии", — говорится в релизе.

Как отмечают в Минобороны, летчики Дальней авиации России регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Всегда "в строгом соответствии с международными правилами", указано в релизе.

Между тем в понедельник на северо-западе Черного моря начались украино-натовские военные учения Sea Breeze-2020. Российские военные сообщали, что Черноморский флот отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующие в этих маневрах.