Подлодка "Волхов" завершила ходовые испытания

"Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге завершили заводские ходовые испытания большой дизель-электрической субмарины проекта 636.3 "Волхов". Они прошли с 18 июня по 21 июля.

В ходе тестов были проверены системы жизнеобеспечения подводной лодки, радиолокации и связи, гидроакустический комплекс. Корабль успешно выполнил запланированные погружения, все агрегаты и механизмы отработали в штатном режиме и подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.

- В ближайшее время начнется подготовка ПЛ "Волхов" к государственным испытаниям - они запланированы на середину августа. Следующим этапом станет передача корабля Военно-морскому флоту России, - сообщили на предприятии.

"Волхов" - вторая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка", построенная для Тихоокеанского флота. Всего в серии будут шесть кораблей. Ранее столько же "Варшавянок" было отправлено на Черноморский флот. Субмарины этого типа отличает высокая скрытность и боевая эффективность. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной системой управления. Главным оружием "Волхова" станут крылатые ракеты "Калибр", которыми подлодка сможет стрелять через торпедные аппараты. Также система управления огнем позволяет применять большой арсенал торпед и ракето-торпед.

Антон Валагин