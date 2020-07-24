Оригинал взят у коллеги dambiev в Китай запустил первую миссию на Марс

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", сообщает "Синьхуа". Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с космическим аппаратом на борту успешно стартовала в в 12:41 (7:41 мск) 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Ожидается, что зонд достигнет Марса через семь месяцев - в феврале 2021 года. Космическая станция пробудет на орбите Марса два месяца, а в апреле высадит на планету марсоход, который займется изучением поверхности и поиском воды.

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UPD: Информационное агентство ТАСС сообщило, что Китай признал успешным запуск своего первого зонда для изучения Марса "Тяньвэнь-1", который состоялся в четверг в 12:41 по местному времени (07:41 мск) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) при помощи тяжелой ракеты-носителя CZ-5 ("Чанчжэн-5"). Об этом говорится в полученном ТАСС заявлении Государственного космического управления КНР.

"Примерно через 2 167 секунд (около 36 минут - прим. ТАСС) зонд успешно вышел на заданную орбиту, что ознаменовало собой начало первого этапа исследования Китаем других планет", - отмечается в сообщении.

Как в нем говорится, примерно через семь месяцев полета зонд приблизится к Марсу, после чего он сначала выйдет на высокую эллиптическую орбиту с периодом полного оборота около 10 дней. После этого "Тяньвэнь-1" будет совершать маневры для перехода на полярную орбиту Марса, а затем вновь сменит ее на новую промежуточную орбиту, на которой будет совершать полный оборот вокруг планеты за два марсианских дня (24 часа 39 минут).

В общей сложности до совершения посадки спускаемого модуля на орбите Марса "Тяньвэнь-1" пробудет почти три месяца. Ожидается, что после входа спускаемого модуля в атмосферу до момента посадки на равнину Утопия пройдет около 8 минут. После проверки всех систем на поверхности планеты марсоход покинет платформу и начнет изучение Марса.

"Среди научных целей миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности, размещения грунта и льда, атмосферной ионосферы и характера окружающей среды, физических полей и внутренней структуры", - говорится в заявлении Государственного космического управления КНР.

Во время подготовки миссии Китай сотрудничал с Европейским космическим агентством, Францией, Австрией и Аргентиной.