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ЦАМТО

ВВС Филиппин получат дополнительно два самолета C-130 "Геркулес"

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Источник изображения: Фото: airspace-review.com

ЦАМТО, 23 июля. По информации филиппинского новостного агентства Philippine News Agency, Военно-воздушные силы Филиппин получат дополнительно два самолета ВТА C-130 "Геркулес".

Как отмечается, эти самолеты расширят имеющийся парк из пяти "Геркулес", которые в настоящее время активно применяются для перевозки медицинского оборудования и персонала в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

По заявлению пресс-секретаря Министерства обороны Филиппин Арсенио Андолонга, согласно отчетам о состоянии проекта, первый C-130 должен прибыть в июле, второй – к концу года. Конкретные даты прибытия пока не установлены.

Общая стоимость приобретения двух C-130 составляет 2,5 млрд. филип. песо. Закупка финансируется совместно Филиппинами, которые выделили 1,6 млрд. филип. песо (30,76 млн. долл.) и США в рамках программы "Зарубежное военное финансирование" (FMF) в объеме 900 млн. филип. песо (17,30 млн. долл.).

После поставки пары самолетов общая численность самолетов "Геркулес" в боевом составе ВВС Филиппин возрастет до семи единиц.

Комментарий ЦАМТО:

Согласно данным размещенной на сайте Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) последней версии базы данных программы EDA (Excess Defense Articles), в 2019 году Филиппины представили запрос на поставку двух самолетов ВТА C-130H "Геркулес", который был одобрен.

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Страны
США
Филиппины
Продукция
C-130
Проекты
Медицина
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