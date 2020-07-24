Марсоход Perseverance прошел все предполетные тесты

Окончательное решение о том, готов он к полету или нет, специалисты NASA примут 27 июля

ТАСС, 23 июля. Специалисты NASA завершили все предполетные тесты марсохода Perseverance, пишет Лаборатория реактивного движения NASA (JPL). Его планируют запустить 30 июля, если не помешают непогода и другие непредвиденные обстоятельства.

"Мы очень рады, что одолели очередной барьер к запуску и все предполетные проверки прошли хорошо. При этом мы не собираемся расслабляться и будем продолжать работу в том же ключе до того момента, пока не запустим марсоход в космос. Марс - очень суровая планета и мы не собираемся оставлять что-то на волю случая", - прокомментировал заместитель руководителя проекта Perseverance Мэтт Уоллас.

Первоначально специалисты JPL планировали отправить марсоход на Красную планету 17 июля. Но дату старта перенесли - сначала на 20 и 22 июля, а потом на 30 июля. Переносы были связаны со сложностями, которые возникли при стыковке капсулы с марсоходом и ракетой. Окончательно их решили только в середине текущего месяца. При этом в NASA не исключают, что аппарат может отправиться в космос и позже, если 30 июля этому помешает погода или технические проблемы.

Сейчас, как отмечает JPL, все тесты Perseverance, запланированные до вывода ракеты Atlas V на стартовую площадку и перевода марсохода на бортовое питание, окончательно завершились. О том, когда аппарат будет полностью готов к запуску, руководство JPL решит в понедельник, 27 июля. Тогда специалисты NASA закончат последние тесты всех систем ракеты-носителя и капсулы с марсоходом.

О марсоходе

О планах на создание своего пятого марсохода представители NASA рассказали в декабре 2012 года. Он должен был стать своеобразным наследником ровера Curiosity, который сел на Марс в августе 2012 года и работает там до сих пор. Это заметно удешевило и ускорило бы сборку ровера. Главной задачей марсохода должны были стать не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

В марте 2020 года марсоход получил официальное имя - Perserverance ("настойчивость" по-английски). Запустить на Марс его планировали в середине лета 2020 года. Сесть аппарат должен будет в районе кратера Йезеро на экваторе Марса в феврале 2021 года.

Perseverance будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф", установленный на его борту. Помогать ему в этом будет вертолет Ingenuity. Впрочем, главной его задачей будет показать, что полеты на поверхности Марса в принципе возможны. Минералы, которые соберет марсоход, на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая полетит к Красной планете не раньше 2026 года.