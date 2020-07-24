«Обычный товарный поезд»: когда РК "Баргузин" отправится в путь

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

В ближайшие годы российские Ракетные войска могут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин", но для этого нужно одобрение военного руководства страны, утверждает эксперт. Проект по созданию этой техники приостановили в 2017 году. Ранее СМИ сообщали, что возобновление работ над этим комплексом возможно при изменении военно-политической обстановки.

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут в течение ближайших трех-пяти лет получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", заявил РИА «Новости» эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев. По его словам, это произойдет, если военное руководство страны примет соответствующее решение.

Ранее планировалось, что БЖРК нового поколения "Баргузин" разработают до 2018 года, но в 2017 году "Российская газета" со ссылкой на источник в «оборонке" сообщила, что создание нового БЖРК приостановили.

"Я считаю, что развертывание "Баргузина" стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей… По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдет порядка трех-пяти лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок", - обратил внимание Евсеев.

Он выразил мнение, что причиной заморозки этого проекта были планы российского руководства на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Но теперь пролонгация соглашения находится под большим вопросом, и в Москве уже готовятся к тому, что США откажутся от этой идеи. Другим фактором, по его словам, стал финансовый вопрос.

Как рассказал эксперт, что по своим характеристикам "Баргузин" существенно превосходит своего советского предшественника - БЖРК «Молодец». Он был вооружен слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, что оказалось серьезным демаскирующим фактором.

«Баргузин" же благодаря "облегченной" ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги. В случае необходимости нанести ответный удар, этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса. - «Газета.Ru») типа "Тополь" и "Ярс", потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника", - уточнил Евсеев.

БЖРК "Баргузин" - это состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда.

В его вагонах можно разместить три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. В поезде также находятся командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и личный состав.

Если возникнет угроза ядерной войны, БЖРК должен будет выйти на маршруты патрулирования и слиться с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении «Баргузин» останавливается и готовится начать атаку. Для этого створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. Запуск происходит в течение нескольких минут.

О начале разработки проекта БЖРК Минобороны России объявило в 2012 году, в 2014 для него выбрали ракету "Ярс". В 2017 году российские СМИ писали, что разработку «Баргузина» отложили на неопределенное время. По информации журналистов, по проекту были полностью проведены опытно-конструкторские работы и бросковые испытания ракет для комплекса. Позже появились сведения, что возобновление работ по этому проекту возможно при изменении военно-политической ситуации.

Разработку нового БЖРК вел Московский институт теплотехники с учетом опыта создания его предшественника - БЖРК «Молодец».

Во времена СССР в составе РВСН было три дивизии, в которых было по четыре БЖРК «Молодец", то есть 12 "ядерных поездов" несли на себе 36 ракет, а в каждой из них было по десять боевых блоков.

Главным пассажиром БЖРК «Молодец» была ракета РС-22: специалисты называли ее самой точной в мире. США дали ей название "Скальпель". В каждом поезде было по три ракеты.

Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс "Молодец" сняли с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2, но пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание ракетных комплексов такого типа.

Лидия Мисник