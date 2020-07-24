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Российская газета

Гражданское оружие будут отслеживать виртуально

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Охотничье оружие
Охотничье оружие.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Свыше 540 миллионов рублей затратит Росгвардия на приобретение к концу 2020 года IT-платформы для отслеживания гражданского оружия. По данным "Коммерсантъ", на сайте госзакупок указано, что разработкой платформы занимается НИИ "Восход".

Смысл разработки - уход от бумажного оборота при выдаче разрешительных документов на приобретение оружия и, разумеется, более действенный контроль - от завода-производителя до магазина и покупателя. Утверждается, что желающий приобрести охотничий, травматический или спортивный ствол сможет подать заявку в электронном виде и вместо вороха бумаг получит пластиковую карту и мобильные приложения - iOS и Android.

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что мгновенной цифровизации всех баз данных, конечно, не произойдет.

Полученную по заказу Росгвардии платформу сначала испытают в некоторых регионах. Затем начнется постепенное внедрение. Главное, чтобы не произошло, во-первых, случайного уничтожения информации и во-вторых, утечки в посторонние руки. Все-таки, речь идет о более шести с половиной миллионов стволов.


Михаил Фалалеев

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Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
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