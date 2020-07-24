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Российская газета

Видео: танк Т-62 выстрелил после попадания в него ракеты в Йемене

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Источник изображения: rg.ru

В Йемене повстанцы-хуситы уничтожили танк просаудовских сил. Боевая машина находилась на позиции в одном из горных районов страны, когда в левую часть башни попала противотанковая управляемая ракета. По всей видимости, был применен переносной комплекс "Метис".

В момент поражения по неизвестной причине произошел выстрел из орудия танка. Снаряд пролетел небольшое расстояние и, врезавшись в землю, поднял облако пыли. Пока нет данных о судьбе экипажа, но наверняка имеются пострадавшие. Данный инцидент интересен тем, что впервые за долгое время жертвой ракетной атаки стал Т-62.

Ранее во фронтовых сводках в основном фигурировали американские М1А2 Abrams, модификации М60, также поставляемые из США, французские AMX-30, старые советские Т-55 и даже раритетные Т-34-85. К моменту начала гражданской войны на вооружении сухопутных войск Йемена имелось около двух сотен "шестьдесят вторых". Эти танки поставлялись северной и южной частям Йемена еще во времена Советского Союза. Всего в 70-80-е годы было получено около 300 машин. При этом северянам досталось менее двух десятков. Данная техника после объединения двух стран влилась в общие вооруженные силы.

По неизвестной причине воюющие в этой "горячей точке" стороны использовали Т-62 менее охотно, чем те же Т-55. Поэтому они нечасто появлялись перед объективами фото- и видеокамер даже по сравнению с более современными Т-72С, Т-72Б и газотурбинными Т-80БВ.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Китай
США
Франция
Продукция
M1 Abrams
Метис ПТРК
Т-55
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
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