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Деловая газета "Взгляд"

Военные ЮВО уничтожили «противника» в Абхазии сплошным огнем из «Градов»

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САУ "Акация"
САУ "Акация".
Источник изображения: rg.ru

Артиллеристы Южного военного округа уничтожили колонну условного противника огнем гаубиц «Акация» и систем «Град» в ходе учений на горном полигоне Цабал в Абхазии, сообщили в пресс-службе округа.

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили в горах на удалении более 10 км колонну боевой техники условного противника и передали координаты целей на командный пункт. Для их уничтожения были задействованы 152-миллиметровые артиллерийские гаубицы "Акация" и Д-30. Расчеты РСЗО "Град" завершили уничтожение сил условного противника, накрыв технику сплошным ковровым огнем", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Расчеты гаубиц выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций. В мероприятии принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц техники.

Напомним, в субботу в пресс-службе ЮВО сообщили, что в ходе учений на полигоне Гудаута в рамках внезапной проверки боеготовности российские военные обезвредили ударные беспилотники.



Дмитрий Зубарев

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Абхазия
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