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Военно-промышленный курьер

Покатится ли вновь по России «ядерный» вагон

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ракетные войска стратегического назначения смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших трёх-пяти лет, если соответствующее решение примет военное руководство России.

В интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений и ветеран РВСН Владимир Евсеев заявил, что развёртывание «Баргузина» стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечёт за собой рост военных баз NATO у российских границ. «По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, лётные испытания и отработку различных систем уйдёт порядка 3?5 лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок», — сказал он.

Ранее предполагалось, что боевой железнодорожный ракетный комплекс нового поколения «Баргузин» разработают до 2018 года, однако в 2017 году работы по созданию нового БЖРК были приостановлены. Евсеев предположил, что проект был заморожен, поскольку российское руководство рассчитывало на продление договора СНВ-3, другим важным фактором мог стать и финансовый вопрос.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
ПЖРК
СНВ-3
Ядерный щит
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